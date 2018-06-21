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21 Haziran 2018 09:31

Menderes’te Yörük Şenliği

Menderes’te 22 Haziran Cuma günü düzenlenecek Yörük Şenliğine Başbakan Binali Yıldırım da katılacak.

Menderes’te Yörük Şenliği

21 Haziran 2018 09:31


Menderesliler Yörük ve Türkmen Derneği’nin, Karakuyu Yörükleri Efeler Gençlik Spor Derneği ve Oğlananası Yörükler Derneği ile birlikte Tekeli Mahallesinde düzenleyeceği Menderes Yörük Şenliği 22 Haziran Cuma günü gerçekleşecek. Etkinliğe Başbakan Binali Yıldırım da katılacak. Tekeli Mahalle Meydanında ki etkinlik kortej yürüyüşüyle başlayacak. Mehteran ve halk dansları gösterilerinin yer alacağı şenlikte yörük çadırları kurulacak, keşkek ikramı yapılacak. Türk halk müziğinin sevilen sesi Ümmü Erbil’in de sahne alacağı etkinlik gün boyu renkli görüntülere sahne olacak.


Herkesi şenliğe katılmaya davet eden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Yörük diyarı Menderes’te yine tarihi bir günü yaşayacağız. Yörük kültürünün en güzel örneklerinin sergileneceği Menderes Yörük Şenliği’mize Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım da katılacak. Sayın Başbakanımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor, Menderes’in ağabeyi olduğunu her fırsatta hissettirmeye devam ediyor. Allah ondan razı olsun. Kendisine bize verdiği değer ve önem için Menderesli hemşehrilerim adına teşekkür ederim. Tüm halkımızı şenliğimize katılmaya davet ediyorum” dedi.




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