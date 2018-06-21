Menemen ve Urla’da ülkü ateşi yandı

İzmir’in Urla ve Menemen ilçelerindeki açılışlara ülkücü hareket mensuplarının yanı sıra çok sayıda lise ve üniversite öğrencisi katıldı. Milletvekili adayları ile birlikte gerçekleştirilen açılışta Menemen, sokak sokak mehter takımı eşliğinde gezildi. Açılışı yapılacak olan Ülkü Ocakları Menemen İlçe Başkanlığı önünde kurban kesilerek, bölgedeki vatandaşlara dağıtıldı. Kesilen kurbanın ardından Kur’an-ı Kerim okundu, yapılan dualara tüm Menemenliler katıldı.

Ardından İzmir’in Urla ilçesinde yirmi dördüncü ocağın açılışını yapan Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Ömür Raşit Tayfur, “Urla İlçemizde uzun bir zamandan sonra yeniden yaktığımız ülkü ateşimiz, yeniden açtığımız ocağımız, fitneleri, fesatları yıkıcı ve kısır düşünceleri yerle yeksan edecek. Düşünen ve okuyan altın gibi bir neslin yetişmesine vesile olacaktır. Bizler, milliyetçi ülkücü hareketin İzmir’deki temsilcileri olarak bu yola çıkarken dedik ki, girilmedik yer, girilmedik sokak, dokunulmadık insan bırakmayacağız. Şartlar ne olursa olsun hiçbir güçlükten yılmayacağız, duraksamayacağız. Her daim mücadeleye kaldığımız yerden alnı ak, başı dik olarak devam edeceğiz. Biz bu imanla, bu inançla, bu itikatla yetiştik” dedi.

“Gençlerimizin daha bilinçli, daha ahlaklı yetişmesi için Ülkü Ocakları’nın ne kadar zorunlu olduğunu biliyoruz” diyen Tayfur, “Türkiye’nin durumu ortada, vatanımız dış güçlerin ve ülkenin içindeki hainlerin yakmış oldukları ateşle mücadele etmektedir. Bizler ülkücü Türk gençliği olarak liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendinin emir ve talimatlarına, Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Olcay Kılavuz Beyefendi’nin emir ve talimatlarına uyarak, İzmir’den bu hainlere, vatana ve millete ihanet içinde olanlara hadlerini bildireceğiz. Bu seçimden alnı ak, başı dik çıkacağız, çıkmalıyız, başaracağız” ifadelerini kullandı.