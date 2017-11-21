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21 Kasım 2017 12:58

Mesleğin mutfağından geldi başkanlığa talip oldu

İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odasının 2018’in Ocak ayında yapılacak kongresinde başkanlığa aday olan Doğan Kılıç, göreve seçilmesi halinde ilk iş olarak kayıt dışı çalışmayı bitireceklerini, ekonomik destek anlamında kendi üyeleri için kefalet kooperatifi kuracaklarını söyledi.

Mesleğin mutfağından geldi başkanlığa talip oldu

21 Kasım 2017 12:58


İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odasında 8 yıl başkan vekilliği görevinde bulunan, aynı zamanda Ege Bölgesi Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Doğan Kılıç, Ocak ayında yapılacak kongrede başkanlık görevine talip oldu. Kongre hazırlıkları kapsamında üye esnafları ziyaret ederek vaatlerini anlatan Kılıç, üyelerinin yıllardır sahipsiz bırakıldığına değindi. İzmir’de odalarına bağlı 3 bine yakın üye olduğunu kaydeden Kılıç, kendilerine bağlı esnafın en önemli sorunlarından birinin kayıt dışılık olduğunu aktardı. Kılıç, “İzmir’de ustalık belgesi olmadan veya bir şekilde belge kiralayıp sonra dükkan bulup lokanta, yemek salonu açanlar var. Ne vergi öderler ne de sigortalı eleman çalıştırırlar. Bunlar da genelde memurluktan emekli olmuş kişiler tarafından yapılır. Meslekte ömürleri uzun olmasa da bu işi hakkıyla yapan esnafımızı ciddi şekilde mağdur ederler. Biz inşallah göreve geldiğimizde bu kayıt dışı iş yapanlara karşı mücadele vereceğiz ve bunları ayıracağız. Diğer bir sorun; yaklaşık 13 yıldır üyelere fiyat tarifesi gönderilmiyor. İş yerlerinde eski fiyat tarife listeleri tutuluyor. Tarifeler hala kuruş olarak görüldüğünden, zaman zaman esnaf ve müşteri arasında gerginlikler yaşanabiliyor. Normalde 6 ayda bir yeni tariflerin üyelere gönderilmesi gerekirken 13 yıldır bu konuda bir çalışma yapılmıyor olması ciddi bir sorun. Bu ve benzeri bir çok sorunun, ihtiyacın giderilmesini sağlayacağız.” dedi.



“Kefalet kooperatifi kuracağız”


Lokantacılık mesleğinin mutfağından yetiştiğini ve 35 yılı aşkın süredir ekmeğini bu meslekten kazandığını vurgulayan Doğan Kılıç, 8 yıl da odada başkan vekilliği yaptığını belirterek, esnafın sorunlarını ve beklentilerini çok iyi bildiğini anlattı. Her esnafın zaman zaman ekonomik desteğe ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Kılıç, göreve geldikleri taktirde kredi kefalet kooperatifi kuracaklarını ifade etti. Bu projenin kaynağının da hazır olduğunu belirten Kılıç, şöyle devam etti: “Odadaki hizmet sürem içerisinde odanın mali durumunu da düşünerek maaş almadım. Daha sonra toplu olarak aldığım maaş birikimimi yine odanın menfaatine kullanmak istiyorum. Kredi kefalet kooperatifi kurup aynı zamanda bir de hizmet aracı satın almak amacıyla bu parayı kaynak olarak tutuyorum.”


Sahada çalışma yürütürken adaylıktan çekildiği yönünde duyumlarla karşılaştığını belirten İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkan Adayı Doğan Kılıç, “Bu söylentiler kasıtlı olarak ortaya atılıyor. Adaylıktan çekilmem kesinlikle söz konusu değildir. Her ilçeden geniş bir temsil sağlayacak şekilde yönetim kurulumuzu belirledik. Şeffaf bir yönetim oluşturduk. Sahadayız, çalışıyoruz. Göreve geldikten sonra da her zaman sahada, esnaf arkadaşlarımızın yanında olacağız. Esnaf yöneticilerinin görevi koltuğunda oturmak değil, hizmet üretip üyesinin yanında olmaktır. Biz de bu anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz.” diye konuştu.


Açıklamalarının sonunda Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a teşekkür eden Kılıç, “Kent Konseyinde kurulan Esnaf Meclisinin başkanlık görevi 140 bin esnafı temsilen bana verildi. Bu konuda desteğini esirgemeyen Sayın Başkanımız Sema Pekdaş’a teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.




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