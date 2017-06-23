Milli eğitim müdürü ve iki öğretmene puanlamadan hapis cezası

Türk Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, “Yüce Türk yargısına her zaman güvendik, güveniyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği kapsamında, Bayındır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve okul paydaşları tarafından yapılan puanlama ile bir çok okul müdürünün görevine son verildi. 2014 yılında başlatılan uygulama kapsamında itirazlarına karşın hakkında birden fazla puanlama yapılan Bayındır Kazım Dirik Ortaokul Müdürü İlhan Öztürk de görevden alındı. Mahkeme yoluyla görevine geri dönen Öztürk, kendisi hakkında puanlama yapan dönemin Bayındır İlçe Milli Eğitim Müdürü K.A. ve okulda görevli öğretmenler V.B. ve H.D. hakkında ‘usulüne uygun olmayan puan verdikleri’ iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Milli eğitim müdürünün cezası ertelenmedi

Yasal süreç hakkında bilgi veren Avukat Ramazan Erdoğan, “Suç duyurusundan ardından ilçe kaymakamlığı soruşturma izni vermedi. Bunun üzerine Bölge İdare Mahkemesine başvurduk ve mahkeme soruşturma izni verdi. Ardından Bayındır Asliye Ceza Mahkemesinde biri dönemin ilçe milli eğitim müdürü, diğerleri ise okulda görev yapan öğretmenler hakkında ‘3 puanlamada usulüne uygun olmayan puanlar verdikleri’ iddiasıyla dava açıldı. Dava neticesinde sanıklar beraat ettiler. Biz de İzmir Bölge Adliye Mahkemesine müracaatta bulunduk. 22 Haziran tarihinde görülen dava neticesinde sanıkların 6 ay 7 gün hapis cezasına hükmedildi. Öğretmenler hakkında hükmün açıklamasının geri bırakılması kararı verildi; ancak dönemin ilçe milli eğitim müdürünün daha önce sicilinde bir cezası bulunduğundan dolayı mahkeme hükmün açıklamasının geri bırakılması kararını uygulamadı” dedi.

"Bugüne kadar iddia ettiğimiz üzere değerlendiricilerin yapmış oldukları işlerden dolayı sadece şahıslar değil, ülkemiz eğitim sistemi de zarar görmüştür" diyen Türk Eğitim Sen 1 No’lu Şube Başkanı Merih Eyyüp Demir, şöyle konuştu:

"Eğitim camiası bu durumu doğru okumak durumundadır. Bu karar aynı zamanda ülkemizde adalet üzerinde yapılan spekülasyonlar açısından da ehemmiyetlidir. Adalet tecelli etmektedir. Yüce Türk yargısına her zaman güvendik, güveniyoruz. Ülkemizin adalet sistemi üzerindeki spekülasyonların da bir an evvel bitmesini temenni ediyoruz. Ülkemizin huzur ve refahı için ülke olarak el ele vererek çalışmak ve ülkemizi Muasır Medeniyetler seviyesine çıkarmak için gayret göstermeliyiz."