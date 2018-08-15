Milyonları ağlatan ’Ayla’ filmine Aliağa’da yoğun ilgi

Son çıkan Türk filmlerini açık havada sinemaseverler ile buluşturan Aliağa Belediyesi, vatandaşlarına eski yaz akşamlarının nostaljisini yaşatıyor. Merkez ve dış mahallelerde gösterime sunulan filmler vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. 1950’de başlayan Kore Savaşı’na katılan Türk tugayındaki Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin, anne ve babası öldürülmüş Koreli bir kız çocuğuna, savaş süresince kendi çocuğu gibi bakmasını konu alan Ayla filmi izleyiciyle buluştu. Filmi izlemek isteyen Aliağalılar, maviyle yeşilin buluştuğu 72 dönümlük Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’na akın etti.

Yaklaşık iki saat süren dram türündeki film yoğun ilgi görürken, kimi vatandaşlar da filmi seyir köprüsünden takip etti. Yıldızlar altında çimlerin üzerinde film izlemenin keyfini yaşayan sinemaseverlere Aliağa Belediyesi tarafından gazoz ve patlamış mısır ikramı da yapıldı.

Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’ndaki gösterimin yanı sıra aynı anda Aşağı Şakran Mahallesi’nde de "Cici Babam" isimli komedi filmi perdeye yansıtıldı.