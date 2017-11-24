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24 Kasım 2017 15:36

Modacı Nur Yerlitaş’a suç duyurusu

İzmir’de yaşayan işçi emeklisi bir vatandaş, Nur Yerlitaş’ın şehitler için söylediği sözlerden çok incindiğini belirterek, savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Modacı Nur Yerlitaş’a suç duyurusu

24 Kasım 2017 15:36


Aliağa’da yaşayan işçi emeklisi İsmail Koca, modacı Nur Yerlitaş’ın sosyal medyada gündeme gelen "Şehitler, mehitler artık bunları duymak istemiyorum" sözlerini bir televizyon programında duyduğunu ve incindiğini, duyarlılık göstererek Nur Yerlitaş hakkında işlem yapılması için Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğunu dile getirdi. "Ben de askerlik yaptım, şehitler bizim baş tacımız" diyen Koca, medya önünde olan kişilerin, ülkenin en önemli değerleri olan şehitler hakkında dikkatsizce konuşamayacağını vurguladı.



"Bu ülkenin vatandaşı olarak çok incindim"


Önceki gün izlediği bir özel kanalda yayımlanan programda Nur Yerlitaş’ın şehitler hakkındaki sözlerini duyduğu andan itibaren manen incindiğini ve sinirlendiğini belirten İsmail Koca, "Kendisi modacıymış, şehitlerimiz hakkında bu şekilde konuşulmasını kabul etmiyorum. Özür dilediği yönünde haberler okudum ancak ben ülkemizin savunmasında hayatını kaybeden şehitlerimiz hakkında, söyledikleri sözlerin özrü olabileceğini düşünmüyorum. Bu ülkenin vatandaşı olarak Nur Yerlitaş’ın tavrından çok incindim. Tüm vatandaşlarımızın da gerek bu konuda gerekse benzeri durumlarda duyarlı davranarak, hukuki yolları izlemesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.




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