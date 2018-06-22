Model Fabrika için kollar sıvandı

Ege Üniversitesi Yerleşkesi içinde yer alacak dev tesis için projenin tarafları Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ege Üniversitesi (EÜ) ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) temsilcileri bir araya gelerek yapılacak çalışmalarla ilgili yol haritasını çıkardı.

Ege Üniversitesinde kurulacak Model Fabrika için İzmir’e gelen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz ve beraberindeki heyet, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından heyet, Prof. Dr. Budak’la birlikte Ege Üniversitesi Yerleşkesinde Model Fabrika’nın kurulacağı alanda incelemelerde bulundu.

Model Fabrika projesi daha sonra EBSO’da düzenlenen toplantıda tüm boyutlarıyla konuşuldu. Toplantıya projenin tarafları olan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Organize Sanayi Bölgelerinden yöneticiler ve uzmanlar katıldı.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi olarak heyecanla karşıladıkları Model Fabrika Projesi için hazırlıklarını yaptıklarını söyledi. Prof. Dr. Budak, “Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün İzmir’de açıkladığı bu büyük proje için, üniversite olarak hazırlıklarımızı özveriyle yaptık. Türkiye’nin köklü eğitim ve bilim yuvası olan Ege Üniversitesi, Türk sanayisinin gelişmesi dünya ile rekabet edebilir hale gelmesi için birikimini seferber ediyor. Bakanlığımız ve sanayicilerimizin temsilcisi Ege Bölgesi Sanayi Odası ile omuz omuza vererek bu alanda kısa sürede büyük yol kat edeceğimizden eminim. Eğitimdeki öncü rolümüz, bilim üreten bir merkez olmamız ve üretilen bilginin toplumla paylaşılması aşamasında istekli olmamız gibi özelliklerimiz bu dev projenin bünyemizde doğmasını sağladı. Üniversite olarak ‘Araştırma Üniversitesi’ olmak, uluslararasılaşmak, üniversite-sanayi işbirliklerini geliştirmek gibi hedeflerimiz var. Model Fabrika ile hedeflerimize ulaşmada dev bir adım daha atmış oluyoruz” dedi.

“Dünya ile rekabet için anahtar”

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ise Model Fabrika Projesi’nin KOBİ’lerin dünyaya açılmasında anahtar rolü oynadığını vurguladı. Yorgancılar, projeyi tüm detaylarıyla ele aldıklarını ve mümkün olan en kısa zamanda hayata geçireceklerini söyledi.

İlki Ankara’da kurulan Model Fabrika’nın İzmir’de de kısa sürede çalışmaya başlayacağını söyleyen Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz da “Türkiye genelinde üç yıl içinde 10 adet Model Fabrika açma hedefimiz var. Bu merkezler üniversitelerle işbirliği içinde sürekli gelişecek. İzmir modelinde kamu-sanayi-üniversite ortaklığı çok verimli sonuçlar ortaya koyacak. Model Fabrika’nın ilk yatırım ve işletme sermayesini bakanlık ve EBSO karşılayacak. Ege Üniversitesi de yerleşkesinde vereceği alanın yanında bilimsel desteğini sağlayacak” diye konuştu.

“Kobilerin yapısal dönüşümüne destek olacak”

Türkiye’de sanayi istihdamı, üretimi ve ihracatının önemli bir kısmını oluşturan KOBİ’lerin küresel rekabet koşullarının gerektirdiği yapısal dönüşümü sağlamak öncelikler arasına yer alıyor.

Çalışan ve yöneticilerin dijital dönüşüm, ürün geliştirme, kalite iyileştirme gibi alanlarda uygulama yetkinliklerinin geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerin uygulama yönlü becerileri deneysel ancak gerçek bir üretim ortamında yaparak kazanmalarını sağlamak üzere Model Fabrikalar oluşturuldu. Model Fabrika bünyesinde danışmanlık hizmetleriyle desteklenmiş uygulamalı eğitim programlarının ve bu eğitimlerin sunulacağı fiziksel ortamın oluşturulması sağlanacak.

Dünyada, Model Fabrika veya yeterlilik merkezi adıyla uygulamalı eğitim ve danışmanlık hizmeti sunan bu merkezler, çeşitli ülkelerde 2001 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor.

Model Fabrikalar; yalın üretim, dijital dönüşüm, ürün geliştirme, enerji verimliliği ve diğer konularda işletme çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırma; gerçek bir üretim ortamında katılımcılara bir fabrikanın daha verimli olması için gereken her şeyi test ederek öğretmeyi amaçlıyor.