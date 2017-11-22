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22 Kasım 2017 05:48

Motor tutkusu sonu oldu

İzmir’in Bergama ilçesinde, seyir halindeki iki motorsikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Motor tutkusu sonu oldu

22 Kasım 2017 05:48



Kaza, dün akşam saatlerinde İzmir - Çanakkale yolu Bozköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Erdal Daylan plakasız motorsikleti ile Kurfallı Mahallesi yönünden Bergama istikametine seyir halindeyken, Mahsur Sucu’nun yönetimindeki plakasız motorsiklet, Daylan’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden iki motorsiklet sürücüsü yola savruldu. Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan B.Y. idaresindeki 34 PH 6482 plakalı otomobil, Daylan’ın üzerinden geçti. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Erdal Daylan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Sucu ise ambulansla Bergama Faruk İlker Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sucu’nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, kaza öncesi 4 motorsikletin olduğu ve Daylan ile Sucu kaza yapınca diğer 2 motorsikletin kaçtığı bilgisine ulaştı. Ekipler, olay yerinden kaçan diğer motorsiklet sürücülerini yakalamak için çalışma başlattı.




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