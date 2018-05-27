Muharrem İnce’den Venezuela ve Güney Kore örneği

Aklımızı başımıza toplarsak Güney Kore oluruz, ama üretmeden bedava yapmaya çalışırsak tuvalet kağıdı bulamayız. Karar sizin, karar milletin” dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim çalışmaları kapsamında geldiği İzmir’de ikinci durağı Ödemiş oldu. Menderes’ten Ödemiş’e karayolu ile geçen İnce’nin yolda Bayındırlı çiçek üreticileri önünü kesti. Çiçek üreticilerini görünce seçim otobüsünden inen İnce, üretici kadınlarla hatıra fotoğrafı çekildi. Ardından Ödemiş Hükümet Meydanı’na geçen ve seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap eden İnce, seçim vaatlerini anlattı. Hükümeti de eleştiren Muharrem İnce, “AK Parti döneminde 265 stadyum yaptılar. Niye? Bir; Atatürk ismini silmek için yaptı. O 265 stadyumun çoğunun adı Atatürk idi çünkü, değiştirdi. İki; yandaşa rant sağladı. Üç; çocuklarımız işsiz kaldı. Erdoğan İsrail’den tohum alalım diyor, ben yerli ırklarımızı geliştirelim diyorum. Erdoğan diyor ki otomobil, ben diyorum ki elektrikli otomobil. Mazotu çiftçiye 3 liraya vereceğiz. Tarım bakanı, ’Biz 2,5 liraya veriyoruz, Muharrem İnce’nin haberi yok’ dedi. Ben de geçen gün bindim traktöre depoyu doldurdum. Dedim ki o an bu ülkede bir yalancı var. Ya Muharrem İnce yalancı ya tarım bakanı yalancı. Baktım 5.70 mazot. Yani yalancı olan tarım bakanı. Tarım bakanının adı Fakıbaba, halk fakir baba.”

“Ben diyorum ki ister 3, ister 5 çocuk yap”

Türkiye topraklarının dünyanın en verimli üç ovasından biri olduğunu ifade eden İnce, “Yazık değil mi. İnsan eksen insan büyür. Böyle verimli topraklarda yoksulluk bizim kaderimiz olamaz. Bunu gençlerle birlikte yapacağız. Cumhurbaşkanı yeni dönemde bu iş olduktan sonra artık meydanlarda bağırmayan bir cumhurbaşkanı. Sen hiç sarrafın bağırdığını gördün mü altın satmak için. Altın satacağız altın. Meydanlarda üretim, ekonomi, cebinizi konuşacağım. Kadın arkadaşlarım, ablalarım, kardeşlerim. Mutfakta ne kaynar, ocakta aş mı pişer taş mı pişer siz bilirsiniz. Kadınların iş gücü katılımına oranı yüzde 32, bunu yüzde 50 yapacağız. 100 çalışandan 32’si kadın, bunu 50 yapacağız. Bunu her mahalleye bir kreş açarak başlayacağız. Ev kadınlarını çalışan statüsüne sokacağız, onu da çözeceğiz. Ayrıca içime dert olan bir konu var ki. Gerçi cumhurbaşkanı adayı olsam da şu Erdoğan ile şu kozumuzu paylaşsak diye hayıflandığım konu var. Erdoğan benim değerli hemşehrim. Ana tarafından hemşehriyiz. Üç çocuk yapın diyor, sonra diyor ki 5 çocuk. Çocuğu yapacaksın da orada bitirmiyor ki işi, sezeryan yok, normal yapacaksın ona da karışıyor. Ben diyorum ki ister 3, ister 5 çocuk yap. O senin sorunun, parası varsa yapar, açsa nasıl yapacak o adam. Eğer çocuğun bezinden yüzde 18 KDV alıyorsa bir devlet, o devletten hiçbir şey olmaz” diye konuştu.

“Ya Venezuela olursunuz ya Güney Kore”

Kararın milletin olduğunu belirten Muharrem İnce, şunları söyledi:.

“Aziz milletim, dünyada iki devletten birini anlatacağım. Ya Venezuela gibi ya Güney Kore gibi olacağız. Bir anlatayım. Yıl 1980. Türkiye’nin milli geliri 2 bin dolar, Güney Kore’nin de. 1996 Asya krizinde Güney Kore iflas ediyor ama 5 büyük şirket var. Bunu devlet çağırıyor. Gelin size birbirinizle değil, dünyayla rekabet edeceksiniz. Alın size para diyor. 5 şirketin ihracattı 250 milyar dolar. Güney Kore kişi başına geliri 30 bin dolar. Türkiye 7 bin dolara düştü. Güney Kore’nin hiç doğal kaynağı yok. Sadece eğitimle, gençleri iyi yetiştirerek zenginleşti. Venezuela var bir de. 300 milyar varil petrol üretiyor. Ama devleti yürüten tek adam petrol gelirini halka aktarıyorum, halk üretmiyor ve sonunda üretmeyen ekonomi çöküyor. Şu anda en büyük petrol üreticisi Venezuela tuvalet kağıdı alamıyor. Aklımızı başımıza toplarsak Güney Kore oluruz, ama üretmeden bedava yapmaya çalışırsak tuvalet kağıdı bulamayız. Karar sizin, karar milletin.”