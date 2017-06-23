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23 Haziran 2017 09:49

MÜSİAD İzmir Başkanı Ülkü’den Ramazan Bayramı mesajı

MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, bayramların tatillerden ziyade insani ve islami güzelliklerin birlikte yaşandığı günler olduğuna dikkat çekerek, "Son yıllarda bayramlara hep buruk giren İslam dünyasında barış, huzur ve güven ortamının yeniden tesis edilmesine; insanlığın barış, huzur ve adaletine vesile olmasını diliyorum" dedi.

MÜSİAD İzmir Başkanı Ülkü’den Ramazan Bayramı mesajı

23 Haziran 2017 09:49



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.


Bayramların tatillerden ziyade insani ve islami güzelliklerin birlikte yaşandığı günler olduğuna işaret eden Başkan Ülkü, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


“Ülke, millet ve İslâm âlemi olarak rahmet, mağfiret ve arınma mevsimi Ramazan-ı şerifin sonunda yeni bir bayrama daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz.Bayramlar, her yıl gelip geçen sıradan bir tatil günü değil, insanî ve İslamî güzelliklerin birlikte yaşandığı, birlik, beraberlik, sevgi ve saygının en güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun bütün kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleridir. Bayramlar mutluluğun, sevincin, muştunun hakkını verme günleridir. Bayrama barış, umut ve güven içinde ulaşan bizler, bugün umutsuzluğu gönüllerimizden söküp, bizden bayram neşesi bekleyenlere beklediklerini ikram etmeli, bayramın sevincini, neşesini önce kendi içimizde duymalı sonra da bayrama acıyla, gözyaşıyla ulaşabilmiş kardeşlerimize bunu en kalbi ve samimi duygularımızla hissettirmeliyiz.Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan bayramlarını en içten duygularla tebrik ediyorum. Bayramın ülkemizde güven ve huzur ortamının kalıcı hale gelmesine; son yıllarda bayramlara hep buruk giren İslam dünyasında barış, huzur ve güven ortamının yeniden tesis edilmesine; insanlığın barış, huzur ve adaletine vesile olmasını Yüce Allahtan niyaz ediyorum.”




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