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21 Haziran 2017 15:17

MÜSİAD İzmir’den bölgesel iş birliği atağı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü ve yönetim kurulu üyeleri, MÜSİAD Muğla Şubesini ziyaret etti.

MÜSİAD İzmir’den bölgesel iş birliği atağı

21 Haziran 2017 15:17


Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü ve beraberindeki 20 iş adamından oluşan heyet, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Muğla’ya gitti. Bodrum’da bulunan bir restoranda düzenlenen iftar yemeği ve toplantıda MÜSİAD Muğla Başkanı Sezgin Bayhan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen heyet, bölgesel işbirliği imkanlarını konuştu.


Toplantıda konuşan MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, MÜSİAD’ın Türkiye genelinde olduğu gibi bölgesinde de büyük bir güç olması için çalışmalara hız verdiklerini ifade etti.


MÜSİAD’ın İş dünyasına olduğu kadar toplumun diğer kesimleri için de örnek bir eğitim, rehberlik, danışmanlık merkezi haline gediğini söyleyen Ülkü, “Ülke çapında 86 noktada faaliyet gösteren MÜSİAD olarak faaliyetlerimizdeki amacımız, öncelikle üyelerimiz arasında ilişkileri geliştirmek, yatırım ve ticaret ortaklıkları kurarak, karşılıklı işbirliğini hayata geçirmektir. Bunun için de üyelerimizin ve ülkemizin, dünyada hak ettiği, daha güzel yerlere gelebilmesi için, etkin üretim, helal kazanç ve adil paylaşım için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler, bölgesindeki aktif STK’lar olarak, daha fazla işbirlikleri yapmak ve ortak projeler yürütmek amacıyla bu akşam Muğla Şubemiz ile birlikteyiz. Hepimizin ortak gayesi büyüyen Türkiye’nin bir parçası olmaktır. İnşallah bu görüşmeler ile güzel projelere imza atacağız” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Muğla Başkanı Sezgin Bayhan da şöyle konuştu:


"Bu akşam İzmir Şubemizi misafir etmekten ve bilgi paylaşımından dolayı mutluyuz. Başarılı çalışmalara imza atan İzmir Şubemiz ile yapacağımız işbirlikleri bölgemizi daha da ileriye götürecektir. Dolayısıyla bu bölgemizin ve ülkemizin gelişimine ve ekonomisine olumlu anlamda etki edecektir. Bu anlamda, MÜSİAD İzmir Şubesi ile işbirliği içerisinde olmak bizleri ziyadesiyle mutlu edecektir."


Toplantının sonunda Sezgin Bayhan, Ümit Ülkü’ye günün anısına hediye takdim etti.




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