Nevvar-Salih İşgören desteğiyle medya merkezi açıldı

Teknik alt yapısı Nevvar Salih İşgören Vakfı’nın destekleriyle oluşturulan İKÇÜ Medya Merkezi, açılışını görkemli bir canlı yayınla gerçekleştirdi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın da katılımıyla yapılan açılış canlı yayınını, akademik ve idari personelin yanı sıra, kentin medya duayenleri de izledi. Youtube üzerinden ve kampüs içinden dev ekranla yapılan canlı yayında, ilk programın yanı sıra, radyonun da ilk anonsu ekrana yansıdı.

“Dürüstlük ilkesiyle yetişecekler”

İKÇÜ Medya Merkezi’nin tanıtım filminin gösterimi ile başlayan açılışta konuşan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse; “Medyanın gücü yadsınamaz bir gerçek. Medyanın yaşadığımız dünyada ciddi anlamda yatırımı hak ettiğini söylemek lazım. İKÇÜ Medya Merkezi’nin basın ahlak ilkelerini içselleştirmiş, dürüstlüğü ilke edinmiş gençler yetiştireceğine canı gönülden inanıyorum” dedi.

“Sınırlı imkanlarla büyük iş yaptık”

Rektör Yardımcısı, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Gökçe ise teorik eğitimle yetinmiyor, öğrencilerimize uygulama imkânı veriyoruz. Kamuda veya özel sektörde iş bulmalarını değil, kendilerine iş kurmalarını hedefliyoruz. Medya ve İletişim Bölümü olarak farklı bir disiplinle yola çıktık. Kıt imkânları kullanarak büyük işler yapmaya çalıştık ve açılış aşamasına geldik. Kaynakların tükendiği anda Nevvar Salih İşgören Vakfı imdadımıza yetişti. Öğrencilerimizin heyecanlı bekleyişleri bizi sadece cesaretlendirmedi aynı zamanda teşvik etti” ifadelerini kullandı.

“Onurlu bir gelecek planlayın”

Nevvar Salih İşgören Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu adına katılımcıları selamlayan Vakıf Genel Sekreteri Mahir Dinç ise; “Hayırseverlerimiz Nevvar ve Salih İşgören’in manevi huzurlarında yine öğrencilerin yararına bir kurumun açılışında yer almaktan ve kuruluşuna katkıda bulunmaktan onur duyuyoruz. Hastaneler, okullar, huzur evleri, aile toplum sağlığı merkezleri gibi eserlere yenilerini eklemek bizim için onların vasiyetlerini sahip çıkma sorumluluğumuzun bir parçası. Burada eğitim pratiği yapacak genç iletişimcilere tavsiyem; gerçeğin doğrultusundan sapmadan iyi ve onurlu bir gelecek planlamaları” sözleriyle, gençlere seslendi.

“İKÇÜ’lü öğrenciler çok şanslı”

Açılışta medya sektörünü temsilen konuşan İzmir’in köklü gazetelerinden Yeni Asır Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir ise Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu olduğunu ancak üniversite sıralarında mesleki pratik yapma şansını yakalayamadıklarını söyledi. İletişimci adayı gençlere seslenen Demir, “İKÇÜ’lü öğrenciler çok şanslı” dedi.

500 metrekarelik alan üzerine kurulu olan İKÇÜ Medya Merkezi’nde Halkla İlişkiler ve Reklam, Haber, Kurgu, Fotoğraf, Radyo ve Film olmak üzere 6 atölye bulunuyor. Medya ve İletişim Bölümünün 200’e yakın öğrencisi, uygulama derslerini, iletişimci adayları için özel olarak tasarlanan ve son teknoloji ile donatılan bu dersliklerde alıyor. İKÇÜ Medya Merkezi, sektörde aranan niteliklere sahip öğrencilerin yetiştirilmesi ve teori ile pratiğin bütünleştirilmesi açısından, büyük önem taşıyor.