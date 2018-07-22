"Nokta ve çizgi" temalı sergi KKTC’de açıldı

Açılışını KKTC Başbakanı Tufan Erhürman’ın yaptığı sergide, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoglu, Kıbrıs ve Türkiye’den bürokratlar, sanatçılar ile sanatseverler de vardı.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi olarak bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe imza attıklarını belirten Dekan Prof. Dr. Lale Dilbaş, iki ülkenin sanat vasıtasıyla buluşmasına vesile olmanın büyük mutluluk olduğunu söyledi. Lefkoşa Arabahmet bölgesinde bulunan TaşEV/365ArtGallery’de açılan serginin 30 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek. Sergi, pazar günleri hariç her gün 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekleyecek. TaşEV Direktörü Özge Özbek Eminoğlu da kültürel mirasın gelecek nesillere taşınması için her bireyin üzerine düşen görevler olduğunu belirterek böyle bir sergiye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.