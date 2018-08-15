O ilçede oteller yüzde 100 doldu, bayramda 1 milyon kişi bekleniyor

Ege’nin incisi Çeşme ve Alaçatı’da otellerde yüzde 100 doluluk sağlanmasıyla yüzlerin güldüğünü dile getiren Alaçatı Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Korkut Denizeri, Çeşme’de tatil sezonunun 12 aya yayılması için uzun yıllardır yapılan çalışmaların meyve verdiğini aktardı. Denizeri, "Hiç bitmeyen tatil sezonuyla Çeşme yaz kış ziyaretçilerini en iyi şekilde ağırlamaya hazır. Kurban Bayramı’ndan dolayı oteller ve restoranlarda yüzde yüz doluluk söz konusu. Keyifli bir tatil geçirmek için misafirlerimize özellikle rezervasyon yaptırmalarını hatırlatıyoruz. Huzur ve keyif dolu Çeşme günleri için planlı bir tatil geçirsinler" dedi.

Kurban Bayramı’nın sezonun yoğunluk yaşanan ağustos ayına denk gelmesi ve tatilin 9 güne uzatılması nedeniyle, ilçe olarak önlemlerin her yönden alındığını ifade eden Denizeri, rezervasyon konusunda hassasiyet gösterdiklerini de ifade ederek, misafirlerin rezervasyonlarına mutlaka uymalarını hatırlattı. İşletmelerin gelinmeyen rezervasyonlar nedeniyle talep eden misafirlerine hizmet veremediklerini ve karşılıklı zor durumda kaldıklarını vurgulayan Denizeri, bir milyon kişinin gelmesi beklenen Kurban Bayramı’nda huzurla hizmet vermek için tüm işletmelerin hazırlıklarını da tamamladıklarını vurguladı.

Bu yıl turizmde Çeşme’nin beklediği rakamlara her koşulda ulaştığını ve hizmet kalitesini de arttırmak için el birliği ile çalıştıklarını ifade eden Denizeri, "Ülkemizin içinde bulunduğu yoğun gündem, ekonomik sıkıntılar, belirsizlikler derken yazı yarıladık. 8 Temmuz sonrası Alaçatı ve Çeşme bölgesinde hafta arası dahil, inanılmaz bir yoğunluk yaşadık. Bu yoğunluk halen devam ediyor. Şimdi bayram tatilinin 9 güne uzaması, hatta sonrasında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın da perşembe gününe denk gelmesi, bayram yoğunluğunu tercih etmeyen misafirlerimiz için uzun hafta sonu tatili, ikinci bir fırsat diyebiliriz. Sezonun geç başlamasının ardından, bayram tatili ve sonrasında gelen 30 Ağustos, biz turizmcilerin de yüzünü güldürdü diyebiliriz. Bundan sonraki süreçte de Çeşme’de 12 ay turizmin süreceğine eminiz" şeklinde konuştu.