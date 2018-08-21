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21 Ağustos 2018 11:18

Obezite hastalarına bayram tüyoları

Obezite Cerrahı Op.

Obezite hastalarına bayram tüyoları

21 Ağustos 2018 11:18

Dr. Tufan Ergenç, obezite ameliyatı geçirmiş hastaların Kurban Bayramında doğru beslenmelerine yönelik önerilerde bulundu.


Kırmızı etin protein, çinko, demir ve B12 vitamini açısından oldukça zengin bir besin olduğunu belirten Dr. Ergenç, obezite ameliyatı geçirmiş hastaların Kurban Bayramında doğru beslenmelerine yönelik tavsiyelerde bulundu. Obezite ameliyatı olan hastaların eti bir gün bekletip, dinlendirip tüketmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Ergenç, “Ameliyatının birinci ayında olan hastaların et tüketmesi doğru olmayacağı için kurban etini ilikli kemik ve sebzelerle beraber kaynatıp süzerek tüketilmesi uygun olur. Etleri büyük parçalar halinde değil kıyma, kuşbaşı gibi küçük parçalar halinde tüketmek daha kolay olacaktır. Bir defa çözdüğünüz eti bir daha dondurmayın. Çözdüğünüz eti hemen pişirin. Et keserken kullanılan kesme tahtaları et için özel olmalıdır. Pişirme yönetimi olarak da haşlama, fırınlama ve ızgara tercih edilmelidir” diye konuştu.



Obezite hastalarına öneriler


Dr. Ergenç, obezite hastalarına şu önerilerde bulundu: "Etle birlikte C vitamininden zengin sebze veya salataların birlikte tüketilmesi etlerdeki demirin emilimini artırır. Et yemekleri pişirilirken yağ ilave edilmemeli, et kendi yağında pişirilmelidir. Bol bol su içmeyi unutmayın. Eti biraz yumuşatmak için etiniz domates ile soteleyerek demirin emilimini artırabilirsiniz. Bayramda et yemeğini seçeceğiniz öğün önemlidir. Kahvaltıda yumurta, peynir, domates, salatalık, zeytin gibi proteinden zengin bir öğün yapabilirsiniz. Et hakkınızı öğlen öğününde kullanmak uygun olacaktır. Ameliyat sonrası porsiyonlar küçük alınır. Bu nedenle gün içinde 3 ana öğün, 2-3 ara öğün yapmalısınız. Çikolata yerine ceviz veya kuru meyveleri tercih edin".




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