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15 Ağustos 2018 11:48

Obezite yaşlandırıyor

Obezite Cerrahisi Uzmanı Op.

Obezite yaşlandırıyor

15 Ağustos 2018 11:48

Dr. Tufan Ergenç, çağın hastalığı obezitenin insanları yaşlandırdığını söyledi. Bilimsel çalışmalara göre obezite hastalarında beyin yaşının en az 10 yıl daha yaşlı olduğunu vurgulayan Dr. Ergenç, "Hipertansiyon, kalp hastalıkları gibi ölümcül hastalıklar da yaşam süresini kısaltıyor. Obezite ameliyatı olan hastalar hem sağlığına kavuşuyor hem gençleşiyor" dedi.


Obezitenin vücuda birden fazla zararı olduğuna dikkat çeken Dr. Tufan Ergenç, önemli bilgiler aktardı. "Çağımızın hastalığı cildi de yaşlandırırken, vücutta önemli tahribatlar oluşturuyor" diyen Ergenç, "Hastalar obezite nedeniyle tansiyon yüksekliği, kalp hastalıkları, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı, karaciğer yağlanması, safra kesesi hastalıkları, eklem problemleri, beynin hızlı yaşlanması ve kanser gibi hastalıklara maruz kalabiliyorlar. Yapılan bilimsel çalışmalar obezite hastalığının beyni de yaşlandırdığını gösteriyor. Çağımızın hastalığı cildi de yaşlandırırken, vücutta önemli tahribatlar yaratıyor" diye konuştu.


Obezite Cerrahı Op. Dr. Tufan Ergenç, yaşam kalitesinin arttırılması için vücut sağlığını bozacak ölçüde biriken aşırı ve anormal yağ birikintisinden kurtulmanın önemine vurgu yaptı. Dr. Ergenç, "Obezite cerrahisinde hastanın kilo vermesi için gıda alımları ya da besin emilimleri veya her ikisinin birden azaltılmasını hedefliyoruz. Ameliyat sonrası hastanın kilo verme hızı oldukça yüksek oluyor. Fakat kaybedilen kilonun geri alınmaması için hastalarımızın doktor ve diyetisyenlerle işbirliği içinde diyet ve spor yaparak sağlıklı bir yaşam sürmeleri gerekiyor" dedi.


İlerleyen teknolojinin obezite ameliyatları üzerinde de etkili olduğunu dile getiren Op. Dr. Tufan Ergenç, şöyle devam etti:


"Teknolojinin ilerlemesi obezite cerrahisine büyük katkı sağladı. Artık kapalı yani laparoskopik yöntemle yapılan obezite ameliyatları sonrası, hasta günlük yaşamına çok kısa sürede dönebiliyor. Hastalarımız hem obeziteden hem de obezitenin yan etkisi olan diğer hastalıklardan kurtulmuş oluyor."




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