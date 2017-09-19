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19 Eylül 2017 16:24

Ödemişli üçüzler yeni eğitim yılında aynı sınıfta eğitime başladı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde yaşayan Efe, Ege ve Emir isimli üçüz öğrenciler, yeni eğitim yılında aynı sınıfta ders başı yaptılar.

Ödemişli üçüzler yeni eğitim yılında aynı sınıfta eğitime başladı

19 Eylül 2017 16:24

Okulda kısa sürede sevilen üçüzler için reklam teklifi alan aile, teklifleri değerlendirmeye başladı.


2017-2018 eğitim öğretim sezonunun açılmasıyla birlikte, öğrenciler tüm Türkiye’deki okullarda aynı heyecanı paylaştı. Ödemiş ilçesinde de, geçen yıl Demircili İlkokulunun sevilenleri olan ve okulun tek üçüzleri olan Efe, Ege ve Emir Gölcez isimli üçüzler de bu yıl Ödemiş 3 Eylül Yatılı Bölge Ortaokulu 5-B sınıfında ders başı yaptı. Okulun kısa sürede sembolü olan üçüzler, aynı okulda olmanın yanı sıra aynı sınıfta olmanın heyecanlarını paylaştı. Okulda hiç ayrılmayan üçüzlerin heyecanları ise yüzlerinden okundu. Üçüzler açıklamalarında, “İlkokulu birlikte okuduk. Bu sene yine ortaokula birlikte başladık. Çok heyecanlıyız ve mutluyuz. Birbirimize destek olarak derslerimizi başarı ile sürdüreceğiz” dedi.



Çocuklara reklam teklifleri var


Baba Barış Gölcez, çocuklarının eğitimini en iyi şekilde sürdürmek için çalışacaklarını söyledi. Gölcez, “Üçüz sahibi olmanın bir ayrıcalık olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda çocuklarımızın da eğitimlerinin sonuna kadar okumaları konusunda aile olarak elimizden geldiği kadar çocuklarımızı destekleyerek topluma iyi birer birey olmaları konusunda gerekli gayreti göstereceğiz” diye konuştu.


Öte yandan baba Gölcez, üçüzler için reklam teklifleri de geldiğini söyledi. Gölcez, “Çocuklarımıza bazı reklam ajansı ve film firmalarından gelecek teklifleri de değerlendirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.


Okul Müdürü Mustafa Sarı da, şu ifadelere yer verdi:


“Okulumuzda üçüz çocuklarımıza eğitim vermekten son derece mutluyuz. Daha önceki Demircili İlkokulunda başarılı olan üçüzlere okulumuzda da başarılı bir eğitim hayatı diliyoruz.”




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