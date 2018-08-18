TED İzmir Koleji ve İzmir Deniz Ticaret Odası işbirliği ile hayata geçen ’TED Denizcilik Kulübü’ öğrencileri, sahil ve denizlerden atıklar topladı. Sahil ve deniz temizliğine dikkat çekmek isteyen öğrenciler, farkındalık projesi kapsamında atıklardan küçük balık heykeli oluşturdu. Bu heykel ise Çeşme Marina’da sergilenmeye başladı. Öğrencilerin hazırladığı heykel büyük beğeni topladı.

Denizcilik kulübü öğrencilerinin sahil şeridinden topladığı diğer atıkların ise 13-16 Eylül 2018 tarihleri arasında Port Alaçatı Marina’da düzenlenecek Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası’nda dev balık heykelinin tasarımında kullanılacağı belirtildi.