Diğer
Kategoriler
18 Ağustos 2018 14:31

Öğrenciler sahil ve denizden topladığı atıkları sanat eserine dönüştürdü

İzmir’de, özel bir kolejde eğitim gören öğrenciler, sahil ve deniz temizliğine dikkat çekmek için sahil ve denizlerden topladıkları atıkları sanat eserine dönüştürdü.

Öğrenciler sahil ve denizden topladığı atıkları sanat eserine dönüştürdü

18 Ağustos 2018 14:31


TED İzmir Koleji ve İzmir Deniz Ticaret Odası işbirliği ile hayata geçen ’TED Denizcilik Kulübü’ öğrencileri, sahil ve denizlerden atıklar topladı. Sahil ve deniz temizliğine dikkat çekmek isteyen öğrenciler, farkındalık projesi kapsamında atıklardan küçük balık heykeli oluşturdu. Bu heykel ise Çeşme Marina’da sergilenmeye başladı. Öğrencilerin hazırladığı heykel büyük beğeni topladı.


Denizcilik kulübü öğrencilerinin sahil şeridinden topladığı diğer atıkların ise 13-16 Eylül 2018 tarihleri arasında Port Alaçatı Marina’da düzenlenecek Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası’nda dev balık heykelinin tasarımında kullanılacağı belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    33°C
  • Salı
    Açık
    33°C
  • Çarşamba
    Açık
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç