Öğrencilerden BAYSEM’e teşekkür

MEB tarafından bu yıl ilk defa uygulanan liselere geçiş sınavı (LGS)’ye katılan 182 öğrenciden 180’i Fen, Anadolu ve Anadolu Meslek liselerini kazandı. Öğrenciler sınavda aldıkları başarılı sonuçların BAYSEM’in eğitimleri sayesinde olduğunu belirterek, öğretmenlerine ve Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’a teşekkür etti.

İzmir Atatürk Lisesi başta olmak üzere Bornova Anadolu lisesi, İzmir Kız Lisesi gibi İzmir’in en nitelikli liselerine yerleşme hakkı kazanan başarılı öğrencilerden Ahsen Göktaş, "416 puanla Atatürk Lisesi’nin İngilizce bölümünü kazandım. BAYSEM’de hocalarım güler yüzle çok iyi ders anlattı. Test çözerek konuları pekiştirdik. Deneme sınavları ile katkı yaptık. Dershaneme ve hocalarıma teşekkür ediyorum" dedi. Cemre Cansın Akbulut ise, "BAYSEM’in katkılarıyla 15 Temmuz Anadolu Lisesi’ni kazandım. Okuldaki derslerde öğrendiğim konuları burada pekiştirdim. BAYSEM’e ve bizlere bu imkanı sağlayan belediye başkanımız Hasan Karabağ’a teşekkür ederim" diye konuştu.

Bayraklı’da Atatürkçü bireyler yetişiyor

BAYSEM’le çocukların gelecekle ilgili alacakları kararlara rehberlik ettiklerini ve onların en iyi okullarda eğitim almaları için çalıştıklarını dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, " Bayraklı’da Atatürk, cumhuriyet ve bayrak sevgisiyle; değerlerine bağlı, çağdaş, yenilikçi, laik bireyler yetişiyor. Öğrencilerimiz her yıl olduğu gibi bu yılda Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’nde aldıkları eğitimlerle üniversiteye geçiş sınavında olduğu gibi liselere geçiş sınavında da yüzde yüzlük başarı elde etti. Girdikleri sınavlarda aldıkları sonuçlarla İzmir’in en iyi okullarında eğitim almaya hak kazanan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum" dedi.