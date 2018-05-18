Uluslararası Türk Dili Kurultaylarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği ‘iş yerleri levhalarının Türkçe olması’ gerektiği yönündeki isteğine, İzmirli öğrencilerden yanıt geldi. Konak ilçesinde bulunan Fatih Mehmet Ortaokulu öğrencileri ‘iş yerleri levhalarının Türkçe olması’ konulu TÜBİTAK projesi yaptı. Öğrenciler proje kapsamında Türkçe tabelalı esnafa teşekkür belgesi verirken, yabancı tabelalı esnafa bilgilendirme de bulundu.

Yaşları 11 ile 13 arasında değişen öğrenciler, Eşrefpaşa semtindeki esnafı davul eşliğinde ellerinde taşıdıkları dövizlerle dolaştı. ‘Türkçe bizim onurumuzdur’, ‘Türkçe giderse Türkiye gider’ sloganları eşliğinde yürüyen öğrencilerden teşekkür belgesi alan esnaf mutlu olurken, uyarı alan esnaflar da öğrenciler sayesinde farkındalıklarının artığını ve tabelalarını Türkçeye çevirmek için ikna olduklarını söyledi.

“Farkındalık oluşturmak istedik”

Proje hakkında bilgi veren Konak Fatih Mehmet Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Hilmi Işık, “Türkçeye uygun tabela kullanan iş yerlerine sembolik olarak teşekkür belgesi veriyoruz. Amacımız farkındalık oluşturmak, torunlarımıza, çocuklarımıza bu sorunu bırakmak istemiyoruz. Bu sorunun çözümlenmesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuya el atmış, çok sevinçle karşıladık. Umarım bütün belediyeler bu konuda hassasiyet gösterirlerse bu konu bir ay içerisinde çözülür. Bütün yabancı dille yazılmış tabelaları iptal ederler, yenisi yazılır. Atama bekleyen binlerce öğretmen var, bu konuda belediyelere danışmanlık yapabilirler. Belediyelerde bu konuda bir denetim olmadığı anlaşılıyor, eğer onlardan da faydalanırlarsa bu konu kısa sürede çözülür” diye konuştu.

"İngilizce ve başka kelimeler bizi rahatsız ediyor"

Öğrenciler ise iş yerleri tabelalarının Türkçeleştirilmesini istediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Etrafımıza baktığımızda yüzlerce binlerce yabancı tabela görüyoruz. Bunlardan yarısından fazlası İngilizce ve başka kelimelerden oluşuyor. Biz de bu durumdan rahatsız olduğumuz ve bunların geleceğe taşınmaması için böyle bir projeye ihtiyaç duyduk. Proje ile birlikte bütün tabelaların Türkçe olmasını istiyoruz.”