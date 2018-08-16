Öğrencileri tarafından öldürülen okul müdürünün eşinden ’idam’ feryadı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde okul müdürü Ayhan Kökmen’in öğrencisi tarafından vurularak öldürülmesiyle ilgili açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada okul müdürünü öldüren tutuklu sanık İ.P. (17), olay günü İ.P.’nin yanında bulunan tutuklu sanık arkadaşı U.Y. ve U.Y.’nin babası tutuklu sanık B.Y.’nin yargılanmasına devam edilen duruşmada 10 kadar tanığın ifadeleri alındı.

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan müşteki avukatı Süleyman Coşkun, "Olayla ilgili bilgi sahibi olan 10 tanığın ifadeleri alındı. Olay öncesi, olay anı ve olay sonrasına ilişkin ifadeleri alındı. 20’ye yakın ifadesi alınacak tanık var. 9 Kasım’daki duruşmada bu tanıkların da ifadeleri alınacak. Sanıklar, daha önce de verdikleri inkar edici savunmalarını tekrar etti ve tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi" dedi.

’İdam’ feryadı

Ayhan Kökmen’in eşi Ümmü Kökmen ise duruşmanın ardından fenalık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ümmü Kökmen, güçlükle sakinleştirildi. "3 tane cani günlerce plan yapmışlar okul müdürünü nasıl öldürebiliriz diye" şeklinde feryat eden Ümmü Kökmen, "Ayhan Hocayı yediler. Bir baba çocuklarının elinden kalem alır silah verir mi? Bu babayı asla affetmiyorum. Buradan Milli Eğitim Bakanına, Meclis Başkanına, Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Lütfen sesimizi duysunlar, çığlığımızı duysunlar. Öldürmek bu kadar basit olmamalı. 15 yılla, 16 yılla kurtulmamalı. Ben idam istiyorum. Daha sabah Ceylin’in davası vardı burada. Ceylin’in ne günahı vardı. Komşusunun canı istiyor Ceylin’i öldürüyor. Öğrencilerin canı istiyor Ayhan Hocayı öldürüyor. Bu kadar basit olmamalı. Ben idam cezası istiyorum” ifadelerini kullandı.

Dava, 20’ye yakın tanığın dinlenmesi için 9 Kasım 2018 tarihine ertelendi.

Olayın geçmişi

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, 15 Aralık 2017 tarihinde yaşanan olayda, 3 yıldır görev yaptığı okulda, öğrencilerinden İ.P.’nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Kökmen, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Kökmen, doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Kökmen’e iki el ateş edilen tüfekteki fişeklerden birinin domuz kurşunu olduğu ve göğsünden girip, sırtından çıktığı belirlendi.