Öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürünün davası bugün görülecek

Adalet yerini bulacak inşallah” dedi. Acılı eş, adliye bahçesinde eşinin fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen’in (47) okulda vurularak öldürülmesiyle ilgili öğrenciler İ.P. (16), arkadaşı U.Y. ve U.Y.’nin babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle, olayla ilgili olarak başka iki öğrenci hakkında ise yardım ve yataklık suçlarında dava açıldı. Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşma öncesi Ödemiş Eğitim Bir-Sen tarafından basın açıklaması yapılırken, adliye bahçesine öldürülen okul müdürünün fotoğrafı da getirildi. Kökmen’in eşi Ümmü Kökmen, eşinin fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü ve "Adalete güveniyorum. Adalet yerini bulacak inşallah" diye konuştu.

“Sağlıksız bir gidişatı işaret ediyor”

Sendika tarafından hazırlanan basın açıklamasını okuyan Mahmut Altay, “Son zamanlarda okul içinde ve dışında öğretmenlerin maruz kaldığı şiddet olaylarında gözlenen artışın, eğitimin işleyişini ve toplumsal huzuru ciddi manada tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Hemen her yıl okulların açılmasıyla başlayan şiddet haberlerinin neredeyse günlük hayatın parçası haline gelmiş olması sıradanlaşması, maalesef acı bir realite olarak bizleri endişelendirmektedir. Şiddetin, fiziki ve psikolojik hasarı sadece maruz kalan eğitimcinin hayatını etkilemekle sınırlı kalmamakta, başta aileleri ve öğrencilerine olumsuz yansımalarıyla eğitim düzenini de etkilemektedir. Eğitimciler, hedef alan ve hazin sonuçlara yol açan şiddet sarmalı her bakımdan üzücü olduğu kadar düşündürücüdür. Sevgi, merhamet, yardımlaşma ve hoşgörü gibi ahlaki, kültürel değerlerimizin zayıflama ve sarsılmasına paralel olarak artan şiddetin kanıksanmış ifade ve talep biçimine dönüşmesi hazin bir durumdur. Şiddetin aileden sokağa ve çalışma ortamına kadar hayatın her yerinde gözleniyor oluşu, sağlıksız bir gidişatı işaret etmektedir. Bu cennet ülkede cinnet toplumuna doğru gitmek, hepimizi düşündürmeli ve harekete geçirmelidir. Onun için bu önemli günde biz de ‘eğitimciye şiddete dur de’ diye hep bir ağızdan haykırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, 15 Aralık 2017 tarihinde yaşanan olayda, üç yıldır görev yaptığı okulda öğrencilerinden İ.P.’nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Ağır yaralanan iki çocuk babası Kökmen, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılmış ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti. Müdür Kökmen’e iki el ateş edilen tüfekteki fişeklerden birinin domuz kurşunu olduğu ve göğsünden girip, sırtından çıktığı belirlendi.

Hakim karşısına çıkacaklar

Jandarma olayın ardından hakkında disiplin soruşturması bulunan 11. sınıf öğrencileri İ.P. ile bir süre önce okuldan uzaklaştırılıp başka okula kaydı yaptırılan U.Y.’yi ve olayda kullanılan tüfeğin sahibi olan U.Y.’nin babası B.Y.’yi azmettirici olarak gözaltına aldı. Olaydan sonra tanıkların verdiği bilgiler ile eldeki delilleri inceleyen savcılık, iddianameyi hazırladı. Öğrencilerden İ.P., arkadaşı U.Y. ve babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olayla ilgili olarak başka iki öğrenci hakkında ise yardım ve yataklık suçlarında dava açıldı. Toplam 5 sanık bugün hakim karşısına çıkacak.