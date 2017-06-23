Oğuzhan Koç İzmir’de bayram havası estirecek

Pop müziğin sevilen ismi Oğuzhan Koç, İzmir Optimum AVM’de mini bir konser vereceği duyuruldu. AVM’den yapılan açıklamada ziyaretçilerine şeker tadında bir bayram hediye etmeye hazırlanan Optimum AVM bayramın ikinci günü olan 26 Haziran Pazartesi günü saat 16:00’da pop müziğinin sevilen sesi Oğuzhan Koç’u sevenleri ile buluşturacak.

Bayram coşkusunu muhteşem şovuyla ikiye katlayacak olan şarkıcı, hit şarkılarını İzmirli hayranları için seslendirecek. Sevenleri için mini bir konser verecek olan Oğuzhan Koç konser sonrası ise hayranlarıyla fotoğraf çektirip imza dağıtacak.