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17 Temmuz 2018 12:25

’Ömürsün Doktor’ Aliağa’da seyirci ile buluşacak

Büyülü Sahne ‘Ömürsün Doktor’ adlı oyunu ile Aliağa Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahne alacak.

’Ömürsün Doktor’ Aliağa’da seyirci ile buluşacak

17 Temmuz 2018 12:25

İki perdelik komedi türündeki oyun 20 Temmuz Cuma günü saat 21.15’te Aliağa Açıkhava Tiyatrosu’nda tiyatro severlerle buluşacak. Ücretsiz olarak izlenebilecek oyunun davetiyeleri Aliağa Belediyesi Hizmet Binası’nda bulunan Hilal Masa’dan temin edilebilecek.


Birçok başarılı projelere imza atan Büyülü Sahne, ‘Ömürsün Doktor’ adlı tiyatro oyunu ile Aliağa’da seyirci karşısına çıkacak. Yapımcılığını Sercan Şahinkaya’nın üstlendiği, yönetmenlik koltuğunda ise Kubilay Zerener’in oturduğu oyunda; Yıllarca ‘Laf Lafı Açıyor’ programıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan televizyon yıldızı, dizi ve sinema filmlerinin usta oyuncusu Cem Özer rol alacak.


Usta oyuncu Cem Özer’in yanı sıra ‘Yılan Hikâyesi’ dizisindeki Komiser Başak rolüyle unutulmaz arasına giren başarılı ve güzel oyuncu Betül Şahin; ‘Galip Derviş’ ve ‘Kardeş Payı’ gibi birçok dizi ve sinema filmlerinde rol alan Fulden Akyürek; ‘Türkiye’nin Yıldızları’ ile çıkış yapan ‘Arka Sokaklar’, ‘Güllerin Savaşı’ gibi dizilerin başarılı oyuncusu Soydan Soydaş Aliağalılar karşısında performanslarını sergileyecek.



Oyunun konusu


Rus Tiyatro Yazarı ve Modern Kısa Öykülerin Kurucularından Anton Çehov, yaşadıklarını ve öykülerini büyük bir samimiyetle seyircisiyle paylaşıyor. Değişik öykülerde, Çehov’un hayatın içinden çıkmış renkli karakterleri eşliğinde yapılan keyifli bir yolculuk... Birbirinden güzel müzikler eşliğinde sergilenen oyun son derece sıcak bir komedi şöleni sunuyor. Olaylar Rusya’da mı geçiyor, yoksa Türkiye’de mi? İyi bir yazarın elinden çıkmış iyi bir öykü, yer ve zaman tanımaz. Rusya’da da geçebilir, Türkiye’de de! Anton Çehov, Türk seyircisine hiç bu kadar yakınlaşmamış; öyküleri de hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı nitekim.Güçlü kalemiyle olduğu kadar, doktorluk mesleğiyle de bilinen Anton Çehov’a, anlattığı bunca güzel ve komik öyküden sonra, bizler de “Ömürsün Doktor!” diyoruz.




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