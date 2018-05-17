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17 Mayıs 2018 15:29

Otomobil kahvehaneye girdi: 1 ölü

İzmir’in Aliağa ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kahvehaneye girerek 1 kişinin ölümüne sebep oldu.

Otomobil kahvehaneye girdi: 1 ölü

17 Mayıs 2018 15:29


Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Şakran Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İzmir’den Çanakkale yönüne giden 10 RN 110 plakalı otomobil, kavşağa geldiğinde bilinmeyen bir nedenle sürücü Mahmut C.’nin kontrolünden çıkarak yolun kenarında bulunan kahvehanenin önünde oturan Osman Uçar (80) ve Kenan Karakaya’ya çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların 112’yi araması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Aliağa Devlet Hastanesine götürdü. Yaralılardan Osman Uçar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Sürücü Mahmut C. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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