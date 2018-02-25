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25 Şubat 2018 11:48

Otomobil yangını güvenlik kamerasında

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Otomobil yangını güvenlik kamerasında

25 Şubat 2018 11:48


Olay, Şemikler Mahallesi’nde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil park halinde olduğu sırada, elektrik kontağından yangın çıktı. Otomobilin ön tarafında başlayan yangın, kısa sürede her yerini kapladı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Öte yandan, otomobilde meydana gelen yangın, bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.




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