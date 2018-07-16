Otomobilin tamponuna bağlanan köpeğe belediye sahip çıktı

Veteriner işleri müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği Paspas isimli sevimli köpek, tedavisinin ardından yeni yuvasına kavuştu.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz günlerde Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Arabası ile Osmangazi Caddesi üzerinde seyreden Sinem Tosun, aynı yönde ilerleyen bir otomobilin tamponuna iple bağlanmış köpeği görmesi üzerine dehşete düştü. Aracın yanına yaklaşarak şoföre sağa çekmesini söyleyen Tosun, "Bir canlıyı böyle götüremezsiniz" diyerek durmasını istedi. Şoför söylenenlere aldırış etmeyince Sinem Tosun aracını şahısın arabasının önüne doğru sürerek önünü kesti ve polisi aradı. Yara içinde olan köpeğe su dökerek ayaklarını temizleyen Tosun, şoförden de davacı ve şikayetçi oldu.

Paspas adı verildi

Polis eziyet olayında zarar gören köpeği Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne getirdi. Burada ilk müdahaleyi Veteriner Hekim Altuğ Mümin Zanur gerçekleştirdi ve köpek yeni yuvasına kavuşturuldu. Köpeğe ise paspas adı verildi. Zanur, "Bize geldiğinde aracın arkasına bağlanarak sürüklendiğinden dolayı patilerinde deformasyonlar vardı. İyi bakılmadığının bir göstergesi kalça tarafındaki tüylerin dökülüyor olmasıydı. Patilerindeki yaralarını iyileştirdik. Kalçasındaki tüy döküntülerini giderdik. Gerekli tedavi ve bakımlarını yaptık. Kısırlaştırdık, küpesini taktık. Kısa sürede ona çok alıştık ve maskotumuz oldu. Paspas ismini takmıştık. Sahiplenme süreci içerisinde burada emin ellerdeyken sahiplenecek kişinin araştırmasını yaparak can dostumuzu yeni yuvasına kavuşturduk. Dileğimiz bir daha buna benzer bir olay yaşamamak" dedi.