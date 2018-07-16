Diğer
Kategoriler
16 Temmuz 2018 10:53

Otomobilin tamponuna bağlanan köpeğe belediye sahip çıktı

İzmir’de, bir vatandaşın otomobil tamponuna bağlayarak kilometrelerce sürükleyip eziyet ettiği iddia edilen golden retriever cinsi köpeğe belediye sahip çıktı.

Otomobilin tamponuna bağlanan köpeğe belediye sahip çıktı

16 Temmuz 2018 10:53

Veteriner işleri müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği Paspas isimli sevimli köpek, tedavisinin ardından yeni yuvasına kavuştu.


Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz günlerde Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Arabası ile Osmangazi Caddesi üzerinde seyreden Sinem Tosun, aynı yönde ilerleyen bir otomobilin tamponuna iple bağlanmış köpeği görmesi üzerine dehşete düştü. Aracın yanına yaklaşarak şoföre sağa çekmesini söyleyen Tosun, "Bir canlıyı böyle götüremezsiniz" diyerek durmasını istedi. Şoför söylenenlere aldırış etmeyince Sinem Tosun aracını şahısın arabasının önüne doğru sürerek önünü kesti ve polisi aradı. Yara içinde olan köpeğe su dökerek ayaklarını temizleyen Tosun, şoförden de davacı ve şikayetçi oldu.



Paspas adı verildi


Polis eziyet olayında zarar gören köpeği Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne getirdi. Burada ilk müdahaleyi Veteriner Hekim Altuğ Mümin Zanur gerçekleştirdi ve köpek yeni yuvasına kavuşturuldu. Köpeğe ise paspas adı verildi. Zanur, "Bize geldiğinde aracın arkasına bağlanarak sürüklendiğinden dolayı patilerinde deformasyonlar vardı. İyi bakılmadığının bir göstergesi kalça tarafındaki tüylerin dökülüyor olmasıydı. Patilerindeki yaralarını iyileştirdik. Kalçasındaki tüy döküntülerini giderdik. Gerekli tedavi ve bakımlarını yaptık. Kısırlaştırdık, küpesini taktık. Kısa sürede ona çok alıştık ve maskotumuz oldu. Paspas ismini takmıştık. Sahiplenme süreci içerisinde burada emin ellerdeyken sahiplenecek kişinin araştırmasını yaparak can dostumuzu yeni yuvasına kavuşturduk. Dileğimiz bir daha buna benzer bir olay yaşamamak" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç