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12 Temmuz 2018 16:56

Özçelik ailesinin avukatı: "Serbes ve Doğru daha fazla ceza almalıydı"

İzmir Torbalı’da çarptığı otomobilde 3 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olduğu gerekçesiyle senarist-yazar Emrah Serbes 13 yıl 4 ay ceza alırken, acılı ailenin avukatı Burcu Ece Güler, kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.

Özçelik ailesinin avukatı:

12 Temmuz 2018 16:56


Senarist-yazar Emrah Serbes’in 13 yıl 4 ay ceza almasının ardından hayatını kazada kaybeden Özçelik ailesinin avukatı Burcu Ece Güler, daha yüksek bir ceza beklediklerini söyledi. Güler, “3. duruşmada kararın çıkmış olması sevindirici. Hem kamuoyunun dikkatleri dosyanın üzerindeyken hem de müvekkilin bir adalet beklentisi varken en azından çok uzamadan karar gelmiş oldu. Emsallerine göre çok düşük olmamakla daha yüksek olması gerektiğine inanıyoruz” dedi.


Kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarının altını çizen Güler, “Tek bir kazayla üç canımızı yitirdik. Serbes’e hiçbir takdir-i indirim uygulanmadı. Bu yönüyle sevindirici ancak daha fazla ceza almaları gerekiyordu. Özellikle olayı üstlenen Kenan Doğru’nun eylemi yargının yükünün artmasına sebep oldu. Aslında üst sınır cezası 2 yıldı ancak 1 yıl ceza aldı. Bu sebeple hem Emrah Serbes’in hem de Kenan Doğru’nun cezasına itiraz edeceğiz. İtiraz hakkımızı kullanarak kararı istinaf mahkemesine taşıyacağız” diye konuştu.




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