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18 Mayıs 2018 11:22

Özel çocukların hayalleri gerçek oldu

İzmir’de sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen Mutluluk Atölyesi, özel çocukların hayallerini gerçekleştirdi.

Özel çocukların hayalleri gerçek oldu

18 Mayıs 2018 11:22

Down sendromlu ve otizmli gençler “+1TV Yayındayız” oyunuyla hayallerindeki meslekleri tiyatroya taşıdı. Çıktıkları sahnede haber spikeri, spor yorumcusu, reklam yıldızı ve modacı olan gençler alkış yağmuruna tutuldu.


Erke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Karşıyaka Rotaract’ın projesi Mutluluk Atölyesi, özel çocukların desteklenmesi halinde yapabileceklerinin sınırı olmadığını özel bir oyunla sahneye taşıdı. Karşıyaka Ziya Gökalp Kültür Merkezinde “+1 TV Yayındayız” oyunuyla ailelerine gurur yaşatan özel çocuklar, hayallerindeki meslekleri, tiyatro sahnesinde canlandırdı.


Hayalleri bu projeyle gerçek olan 5 down sendromlu, iki otizmli genç, 3 Rotaract genci ile bir arada rol alarak sahnede hünerlerini sergiledi. 7 özel genç hayatın her alanında var olduklarını göstermek için çıktıkları sahnede haber spikeri, spor yorumcusu, reklam yıldızı ve modacılık gibi hayallerindeki mesleklere büründü. Perde açıldıktan sonra profesyonel oyunculara taş çıkaran performanslarıyla alkış alan özel çocuklar izleyenlerden tam not naldı. Mutluluk Atölyesi projesi kapsamında 12 hafta boyunca oyunculuk eğitimi alan gençler “Birçok şeyi yapabiliriz yeter ki bize destek verilsin” dedi.




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