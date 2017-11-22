Bunlara yönelik çalışmalar yapıyoruz, zaafları var” dedi.

Süper Lig’in 13. hafta maçında Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk edecek olan Göztepe, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Göztepe Adnan Süvari Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Tamer Tuna yönetimindeki idmanda daha sonra taktik ağırlıklı çalıştı.

Antrenman öncesi İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursaspor maçında gol hariç tüm istediklerini gerçekleştirdiklerini kaydeden Tamer Tuna, “Kazanmak isterdik ama oyun olarak böyle bir dönüş daha önemli. Akhisar maçında da bu oyunun daha da üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Gol kaçabilir. Taraftarımızın önünde daha fazla gol bulmak istiyoruz. Kaybetmekten korkarak oynayacak bir takım değiliz. Kötü maçlar oynadık tabii ki ama Göztepe’nin enerjisi ve coşkusuyla futbolumuzu bütünleştirerek maçlar oynadık. Bu haftaya da öyle hazırlanıyoruz. Akhisar maçıyla tekrar bir başlangıç yapacağız” dedi.

"Hızlı atakları çok iyi yapan takım"

“Teleset Mobilya Akhisarspor hızlı atakları çok iyi yapabilen bir takım” diyen Tamer Tuna, “Kendi bölgelerinden kazandıkları toplarla hızlı hücum yapabiliyorlar. Bunlara yönelik çalışmalar yapıyoruz, zaafları var. Biz daha çok zaaflarımızı giderdiğimiz milli maç arası yaşadık. Zevkli bir maç olacak” ifadelerini kullandı. Tuna, takımla birlikte idmanlara başlayan Oscar Scarione’nin performansının iyi olması halinde maçta görev alabileceğini belirtti.

Gelir Bornova Hayvan Barınağı’na bağışlanacak

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, futbolun yanında sosyal konularla da ilgilendiklerini ifade ederek, cezalı durumda olan kombine sahiplerinden koltuklarını devretmeyenlerin biletlerini kulübün satacağını ve bu gelirinde Bornova Hayvan Barınağı’na bağışlanacağını, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında kadına şiddete karşı organizasyon yapacaklarını ve Bornova Stadı’ndaki engelli tribünü kapasitesini de 96’ya yükselttiklerini açıkladı.