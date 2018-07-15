Patlama sesi mahalleyi sokağa döktü

İddiaya göre, İzmir Tire’de TOKİ Mahallesi’nde eski bir asker olan E.B. gece yarısı ailesi ile evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine evden patlama sesi geldi ve evde yangın başladı. Patlama sesini duyan mahalle sakinleri dışarıya çıkarak jandarma ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Mahalleliler, şiddetli sesin ses bombasından kaynaklanabileceğini belirtti.

İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Doğalgaz ekipleri ise gerekli kontrollerini yapıp herhangi bir kaçak ya da patlama ihtimaline karşı hazırda bekledi. Patlama olan evde inceleme yapan jandarma ekipleri evin içinde neyin patladığını araştırıyor. Ev sahibi E.B. olay yerinden kaçarken jandarma her yerde E.B.’yi arıyor.

Konu ile ilgili konuşan Tire ROMAN-DER Başkanı Ergün Gültiren, “Büyük bir patlama sesiyle uyandık. Bazı dairelerin camı kırıldı. Şahsın kendi evi kullanılamaz hale gelmiş. Patlama ile birlikte evde yangın çıktı. Mahalle sakinleri olarak tedirginiz" dedi.