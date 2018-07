Dr. Haşmet Mesut Özsoy, sıcak havalar nedeniyle hamile kadınlara önemli uyarılar bulunarak, "Sıcakların yükseldiği günlerde aşırı sıcağa maruz kalan hamilelerin bebeklerinde çeşitli sakatlıklara kadar varan problemler yaşanabilir. Bu durumda adaylarının kendileri ve bebeklerinin sağlığı için son derece dikkatli olmaları gerekir" dedi.

Özel Ege Şehir Hastanesi Dr. Haşmet Mesut Özsoy, hamile kadınlara önemli uyarılar yaptı. Hamilelerin sıcaklarda gölgede bulunması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Özsoy, kadınların, tercihen üzerlerinde t-shirt ile dinlenmeleri ve koruma faktörlü kremler kullanması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Özsoy, "Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği öğle ve sıcaklığın fazla olduğu öğleden sonraki saatlerde gerekmedikçe sokağa çıkmamalıdırlar. Uzun süre sıcakta kalan hamile kadınların tansiyonunun yükselebileceği veya düşebileceği gibi, bu durum anne karnındaki bebek için de ciddi riskler oluşturabiliyor. Çünkü anne karnındaki bebek oksijen alıp karbondioksit verir. Tansiyon dengesi bozulan anne adayının bebeğinin gaz değişiminin aksamasından dolayı kanındaki oksijen seviyesinin olması gerekenin altına düşer, bunun sonucunda hem anne hem de bebek ciddi sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir; ancak hamile bayanların gebeliğin her döneminde sıcaktan korunmaları asla güneşe çıkamayacakları anlamına gelmez, karnındaki bebeğin güneş ışığına her zaman ihtiyacı vardır. Güneş ışığı alınmamasının D vitamini eksikliğine yol açacağını belirten bilim adamları, bunun da anne karnındaki bebeğin beyninin gelişimini etkileyebileceğini vurguluyorlar" dedi.

"Her iki saatte bir mola vererek hafif yürüyüş yapmalı"

Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy, "Yaz mevsiminde, özellikle gebe kadınların, aşırı ve bunaltıcı sıcaklardan ötürü vücutlarında su kaybının artacağı ve bunun için de bol sulu gıdalar ile içecekler tüketmeleri ve açık renkli, ter yapmayan kıyafetler giymelerinde yarar var. Ayrıca dengesiz tansiyon, sıcakların etkisiyle bayılmalara yol açabilir. Bunun için de mecbur kalmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkılmamalı. Hamilelik kadınların yaz aylarında tatile çıkmaları için engel bir durum değildir. Herhangi bir rahatsızlık söz konusu değilse ve doktorunuz izin veriyorsa her türlü ulaşım aracıyla seyahat edebilirsiniz. Örneğin, hamilelik sırasında uçak yolculuğu en olanıdır. Yalnız seyahat edilecek uçağın kabin basıncının ayarlı olmasına dikkat etmelisiniz. Hamilelik sırasında, otobüs, uçak ya da trenle seyahat ederken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Herhangi bir yerde uzun oturmak bacaklardaki kan dolaşımını etkiler ve ayak ile bileklerde şişmelere neden olur. Bu nedenle her türlü yolculukta her iki saatte bir mola vererek hafif yürüyüş yapmalı ve kan dolaşımı uyarılmalıdır. Ancak hamilelik döneminde sorun yaşayan kadınların uzun süreli seyahatlere çıkmamaları konusunda hassasiyet göstermeleri ve iklim değişikliklerinin gebeliği olumsuz etkileyeceğini unutmamaları gerekir" diye konuştu

"Egzersizin faydaları unutulmamalı"

Egzersize dikkat çeken Prof. Dr. Özsoy, "Egzersiz hareketleri ritmiktir ve kasların artan oksijen ihtiyacını karşılar. Kalp ve ciğerleri hareketlendirmeye yardımcı olur. Özellikle yaz sıcaklarında tansiyon dengesini düzenler ve oksijen üretimini, kullanımını artırır. Bu hareketler varis ve bacaklarda şişme riskini azaltırken bebeğin beslenmesine yardımcı olur. Kasları güçlendirir ve sırt ağrılarını önler, böylece hem sıcaklığın hem de hamileliğin getirdiği ekstra yükü daha taşımanızı sağlar; ayrıca dayanıklılığınız artar ve doğuma daha kolay dayanırsınız. Tüm bunların yanında açlık hissini azaltır, daha iyi uyumanızı sağlar ve kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olur. Hamilelik sırasında evde veya dışarıda yapacağınız egzersizlerin dışında yapılabilecek sporların en uygunu yürüyüştür, ikincisi ise yüzmektir. Ancak yaz sıcaklarından dolayı yüzme daha çok tercih edilen bir spordur. Yüzme esnasında alınan oksijen miktarı arttığı için dolayısıyla bebeğe giden oksijen miktarında da artış söz konusu olur" şeklinde konuştu.

"Birkaç tane tuzlu veya tatlı bisküvi atıştırın"

Gebelikte kilo alımının çok önemli bir detay olduğunu da kaydeden Prof. Dr. Özsoy, "Bu dönemde önerilen kilo alımı kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Önerilen kilo alımı ise şu şekildedir; normal kilolular 11,5 - 16 kilo, kilosu düşük olanlar 12,5 - 18 kilo, kilosu fazla olanlar 7 - 11,5 kilo’dur. Bu sınırlarda kilo alanların gebelik dönemine bağlı problemleri azalmaktadır. Tabii bu formu yapacağınız düzenli egzersizlerle yakalayabileceğinizi unutmamalısınız. Yaz aylarında yapacağınız egzersizler ve dengeli bir diyet ile gebeliğin ilk yarısında ayda 1 kilo, 20. haftadan sonra ise ayda 2 kilo alarak sağlığınızı kontrol altına alabilirsiniz. Her gün en az iki porsiyon C vitaminli yiyecekler yemeyi ihmal etmeyin. Hamilelikte ısı değişimi vücudun çok terlemesine yol açar. Bu nedenle basit bir deodarant yerine terlemeyi azaltıcı ürünler kullanın. Eğer sabah kendinizi hasta hissediyorsanız, yataktan kalkmadan önce birkaç tane tuzlu veya tatlı bisküvi atıştırın. Özellikle yaz sıcakları nedeniyle meydana gelen terlemelerden dolayı her bol miktara da su için. Banyonun size yaptığı sakinleştirici etkiyi unutmayın ve yatmadan önce banyo ya da ayak banyosu yapın. Geceyi sessiz ve sakin geçirmek için akşam gezintilerine çıkın. Dışarı çıkıp dolaşmak hem anne adaylarının sinirlerini yatıştırır hem de anne karnındaki bebeği sakinleştirir" ifadelerini kullandı.