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23 Kasım 2017 13:18

Psikologa gitmemek psikolojiyi daha çok etkiliyor

İş hayatında yaşanan sıkıntılar ve çevrenin insan zihni üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilere değinen Psikolog Ceren Yağcıköseoğlu, kişilerin psikologa gitmekten korkmaması gerektiğini söyledi.

Psikologa gitmemek psikolojiyi daha çok etkiliyor

23 Kasım 2017 13:18


Modern yaşamın getirdiği fobiler, ailevi ve kişisel problemler, ekonomik sıkıntılar, sosyal şartların olumsuzluğu ve çevresel problemler, insan psikolojisini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Psikolog Ceren Yağcıköseoğlu, yaşam kalitesini düşüren ve bireylerin psikolojisini doğrudan etkileyen olumsuzlukları bertaraf etme noktasında uzman yardımı almanın önemine dikkat çekti. Uzman yardımı almaktan uzak duran bireylerin kendi kendilerini sözde tedavi etmek adına sağlıklarına zarar verecek bağımlılıklara yönelebildiğine işaret eden Yağcıköseoğlu, "Alkol, madde ve sigara bağımlılıklarının artarak, kişide öfke yönetimi ile ilgili problemlerin başta olmak üzere duygu durum bozuklukları ve kişilerarası iletişim sorunlarının arttığı yapılan çalışmalar ile desteklenmiştir. Bu anlamda bireylerin yaşadığı problemler ile başa çıkmak için psikolojik destek aldığı gözlemleniyor. Öyle ki toplumumuzda ‘psikoloğa gitme’ düşüncesine ait ön yargıların azalmaya başlaması önem arz eden bir gelişmedir. Psikolojik destek kişinin kendini tanıma ve zorlandığı durumları yönetmekle birlikte kendi sınırlarını keşfetmek için işlevli bir araçtır" diye konuştu.




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