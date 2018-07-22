Rektör Budak, arkeolojik kazı alanlarına ziyaretlerini sürdürüyor

Dr. Necdet Budak, Foça ve Kaz Dağı eteklerinde devam eden arkeolojik kazı alanlarını ziyaret etti. Çalışmalarla ilgili Egeli akademisyenlerden bilgi alan Rektör Budak, “Kentimizin ve bölgemizin pek çok yerinde değerli kültürel varlıklarımız bulunuyor. Başarılı akademisyenlerimizin fedakarca çalıştığı bu alanların daha bilinir olmasını istiyoruz” dedi.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülen kazı alanlarında incelemelerde bulunan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Foça ve Kaz Dağı eteklerinde kazı çalışmaları devam eden antik kentleri ziyaret etti. İlk olarak Foça sınırlarında kalan ve Anadolu’nun ilk demir atölyesinin buluntularına rastlanan Phokaia Antik Kenti’nde Kazı Başkanlığını yürüten Prof. Dr. Ömer Özyiğit ve ekibiyle bir araya geldi. Kazı alanındaki çalışmalarla ilgili bilgiler alan Rektör Budak, “Üniversitemize yıllarca hizmet etmiş ve birçok akademisyenle öğrenci yetiştiren değerli bilim insanı Prof. Dr. Ömer Özyiğit, ülkemizin değerlerini ortaya çıkartmaya devam ediyor. Foça’da fedakârca çalışmalar yapan hocamızı ve ekibimizi kutluyorum. Kültürel varlıklarımızın daha bilinir olması için ürettikleri projeler de çok başarılı” diye konuştu. Rektör Budak’a ziyareti için teşekkür eden Prof. Dr. Özyiğit, 5 bin yıllık geçmişe sahip antik kentle ilgili yeni projeler üzerine çalıştıklarını söyledi.

Kereste ve gemileriyle ünlü antandros

Balıkesir’in Edremit İlçesi Altınoluk Mahallesi’ne 2 kilometre uzaklıktaki Antandros Antik Kenti’nde de incelemelerde bulunan Rektör Budak, Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat’tan bilgiler aldı. Kaz Dağı’nın güney eteklerine yaklaşık 2700 yıl önce kurulan, kereste ve gemileriyle ünlü Antandros Antik Kenti’ndeki buluntuların bütünlüğü açısından önemine dikkat çeken Rektör Budak, “Antik kentlerdeki kazı çalışmalarının sürecine baktığımızda, Antandros’taki kazılar henüz yolun çok başında. Gürcan hocamızın ve ekibinin çalışmalarıyla çok ciddi bulgular elde edilmiş. Yamaç evlerdeki mozaiklerden, nekropolisteki mezarlara kadar buluntular çok iyi korunmuş. O dönemin yaşantısına yönelik önemli bilgiler veriyor. Başarılı çalışmalarından dolayı Gürcan hocamızı ve ekibini kutluyorum” dedi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, antik kentin konum olarak önemli bir noktada olduğunu ve buluntuların bilimsel açıdan ciddi bilgiler verdiğini söyledi. Prof. Dr. Polat, destekleri için Rektör Budak’a teşekkür etti.