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24 Şubat 2018 13:04

Rektör Prof. Dr. Budak’tan vefa örneği

Ege Üniversitesinde aidiyet duygusunun artmasına önem veren Prof.

Rektör Prof. Dr. Budak’tan vefa örneği

24 Şubat 2018 13:04

Dr. Budak, üniversitenin gelişimine katkı sağlamış vefat eden rektörlerin kabirlerini de ziyaret ederek vefa örneği gösterdi.


Daha önce Ege Üniversitesi’nin ikinci Rektörü merhum Prof. Dr. Mustafa Uluöz’ün kabrini ziyaret eden Prof. Dr. Budak, bu kez üniversitesinin dokuzuncu Rektörü Prof. Dr. Sermet Akgün’ün Çeşme’de bulunan kabrini ziyaret etti. Amacının ahde vefa duygusuyla Ege Üniversitesi’nin gelişimine büyük katkı sağlamış rektörleri anmak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Budak, “Üniversitemizin bilim ve eğitim yolculuğunda katkı sağlayan çok sayıda akademik ve idari çalışanımız var. Ben bu değerli isimlerin hepsini saygı ve hürmetle yad ediyorum. Hayatta olanlara uzun bir ömür diliyorum. Aramızdan ayrılan ve bu kuruma büyük katkı sağlayan çınarlarımızın ise kabirlerini ziyaret ederek onları bir kez daha anmak istedim. Ruhları şad olsun. Ege Üniversitesi onların çizmiş olduğu yolda ülkemizin ve dünyanın en önemli bilim kurumlarından biri olmayı sürdürecektir. Tek amacımız üniversitemizin adını dünyanın en iyileri arasına yazdırabilmek’’ şeklinde konuştu.




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