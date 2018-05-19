Roman mahallesinde bereket sofrası kuruldu

Bereket, dayanışma ve kardeşlik ruhuyla lokmaların paylaşıldığı iftarlara Yenişehir Mahallesinde kurulan bereket sofrasıyla devam edildi.

Ramazan’ın üçüncü gününde düzenlenen iftara Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Başkanı Çağrı Guruşçu, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı. İftar öncesi Başkan Pekdaş, İşçiler Caddesinde kurulan masaları tek tek gezerek, vatandaşlara hayırlı Ramazanlar diledi. Okunan ezanın ardından aynı sofrayı paylaşan mahalle sakinleri Konak Belediyesince ikram edilen çorba, İzmir köfte, pilav, ayran ve tatlıdan oluşan iftar menüsüyle oruçlarını açtı.

Yemek sonrası mahalle sakinlerine seslenen Başkan Pekdaş, Ramazan ayının bereketinin, zenginliğinin ve verdiği huzur ortamının hiç eksilmemesini diledi. Konuşmasında sık sık Roman mahallerini gezdiğini dile getiren Pekdaş, “Sokaklarınızda birlikte oluyor, sizlerin sorunlarını konuşuyoruz. O kadar çok sorun var ki, birikmiş dert ve problemler çok. Ama artık sizi bu problemlerle, bu sorunlarla baş başa bırakan mevcut gidişe tamam demek gerekiyor. Çocuklarımızın umut dolu bir geleceğinin olduğu, huzur içinde yaşayacağımız düzenler gelsin istiyoruz” dedi.

“Ülkemizin zenginlikleri hepimizin”

“Bizim birbirimize ihtiyacımız var” diyen Pekdaş, Ramazan ayının daha iyi bir geleceğe gidişin başlangıcı olmasını diledi. Pekdaş, “Bu ülkenin zenginliklerinden herkes gibi Roman hemşehrilerimiz de yararlansın. Ramazan’ın sonunda bayram huzurla gelsin. Biz bu düzeni değiştirmeye varız. Bu dileklerle hepinizin Ramazan ayını kutluyor, iyi bir gelecek diliyorum” diye konuştu.

Konak Belediyesi’nin iftar programı sahnelenen Ramazan gösterileriyle şenlendi. Hacivat-Karagöz, sihirbazlık ve ortaoyunu ile renklenen davette çocuklara pamuk şeker ve şerbet ikramı yapıldı. Konak Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında kuracağı iftar sofralarıyla Konaklıları aynı sofrada buluşturmaya devam edecek.