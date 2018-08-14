Saç ektiren erkeklerin öz güveni artıyor, spor başlıyor

Gülgör, "Saç ektiren erkekler spora başlıyor, sigarayı bırakıyor" dedi.

Teknolojinin gelişmesi ve erkeklerin fiziki görünüşlerine daha fazla önem vermelerine bağlı olarak Türkiye’deki saç ekim ameliyatlarının sayısı da her geçen gün artıyor. İzmir’deki Özel Gazi Hastanesi Saç Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, yapılan araştırmalara göre Türkiye de her 10 erkekten yarısının saçlarının döküldüğünü ifade ederek, "Saç dökülmesi erkeklerde ciddi rahatsızlıklara kadar vardığı biliniyor. Gerek özel hayatında gerekse iş hayatında ciddi sorunlar yaşayabiliyorlar. Saç ekimi yaptıran erkekler ilk iş olarak spora başlıyor ve kullanıyorlarsa sigarayı bırakıyorlar. Saç ektiren erkeklerin, ay zamanda spora başlayıp sigaradan kurtulmaları bizi mutlu ediyor" dedi.

Saç ektiren erkeklerdeki değişimin bu kadarla da kalmadığının altını çizen Gülgör, "Saç ektiren erkeklerin tarzları ve saç stillerinden duruşlarına kadar değişmektedir. İş hayatında başarılı işlere imza atabiliyorlar. Çünkü var olan öz güvenleri ekimden sonra yeni görünümleriyle daha da artmaktadır. Özel hayatlarında daha da mutlu olabiliyorlar. Ve yeni ilişkiler hatta evlilikler yapıyorlar. Tüm bu güzel gelişmelere şahitlik yapmak bizi mutlu ediyor. Erkek tipi saç dökülmelerinde genellikle erkeklerde saç çizgisi geriye doğru gitmektedir. İşte bu noktada psikolojik olarak etkilenmeye başlamaktadırlar. Şunu söyleyebilirim ki biz sadece saç ekmiyoruz biz onların hayata daha güzel ve mutlu bakmalarını sağlıyoruz" diye konuştu.