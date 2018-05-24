Sahil Güvenlik 24 saatte 210 göçmen yakaladı, 64 göçmen kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yasa dışı göçle mücadele kapsamında çalışmaları aralıksız sürüyor. İzmir’in Çeşme ilçesi Alibostan Koyu’nda içerisinde göçmenlerin bulunduğu lastik şişme botu durduran ekipler, 22’si çocuk 51 Suriyeliyi yakaladı. Çeşme’de karada tespit edilen 40 göçmenin denize açılması ise Sahil Güvenlik ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğünün koordinesinde engellendi.

Sahil Güvenlik helikopteri tarafından Dikili ilçesi Kızkulesi Adası kuzeyinde tespit edilen bottaki 31’i çocuk, 11’i kadın 62 Suriye uyruklu göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi. Dikili ilçesi Bademli önlerinde bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, bölgedeki lastik şişme bota müdahale etti. Lastik bot içerisindeki 41 Suriye, 13 Orta Afrika, 5 Gambiya, 2 Senegal, 2 Moritanya, 1 Burkina Faso uyruklu 64 göçmen operasyonla kurtarıldı.

Göçmenleri bırakıp kaçtı

Sahil Güvenlik helikopteri tarafından Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Maden Adası kuzeyinde tespit edilen lastik şişme bot, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durduruldu. Bot içerisinde 56 Suriye, bir Etiyopya uyruklu olmak üzere 57 göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişi organize eden bir kişinin kaçışı da termal kameralara yansıdı. Göçmenleri botta bırakarak başka bir lastik şişme bota binen ve kaçmak isteyen göçmen kaçakçısı daha sonra Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.