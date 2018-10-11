Sahte EKB'ye hapis cezası

Tüm ülkede başlattığı enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı seferberliğine İzmir'de devam eden Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği'nin düzenlediği toplantıda, sahte Enerji Kilik Belgesi (EKB) düzenleyenlere hapis cezası verilebileceği açıklandı.

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER), “Anadolu Buluşmaları”nın üçüncüsünü İzmir'de gerçekleştirdi. İzmir'de düzenlenen toplantının ana gündem maddesi sahte Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olurken, yeni yapılan binalarda EKB'nin zorunlu hale geldiğini ifade eden VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, “Yeni ev alırken ya da kiralarken, evin konumu ve iç tasarımı kadar Enerji Kimlik Belgesine sahip olması da önemli. Piyasada pek çok sahte EKB ile karşılaşılıyor. Bu nedenle mutlaka evinizin Enerji Kimlik Belgesi'ni sorgulayın. Sahte olmayan Enerji Kimlik Belgelerinde ise evin en verimli ve yüksek sınıfta olmasına dikkat edin” dedi.

2020 yılında ev alım, satım ve kiraya verme işlemlerinde zorunlu hale gelecek Enerji Kimlik Belgesi'nin sahtelerinin de piyasada yaygın olarak yer aldığını ifade ederek tüketicileri uyaran çevre hukukçusu Avukat Arsin Demir ise EKB'nin sahte ya da geçersiz olması durumunda belgenin iptal edileceğini ifade ederek, “Bina yönetimi EKB'yi yeniden düzenletmek zorundadır. Bakanlığın yapacağı denetimler neticesinde gerçeğe aykırı ya da kötü niyetle belge düzenlendiğinin tespiti halinde EKB iptal edilir. Bu belgeyi düzenleyenler ise hapis cezası ile cezalandırılabilir” diye konuştu.

Sahte EKB'ye sahip konutu alan tüketicinin çeşitli hakları olduğunu da anlatan Demir, “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinde belirlenen 4 temel seçimlik hakkı kullanılabilir. Kanunun 4. maddesi, ayıplı konut satan kişiye, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, konutun ayıpsız misliyle değiştirilmesi, konuta ödenen paradan ayıp oranında bedel indirimi, ayıpların ücretsiz onarımı isteme hakkı tanımaktadır. Ayıplı konut satın alan kişi, bu dört haktan yalnızca birini seçim hakkına sahiptir. Belirtilen dört hakkın aynı anda ve birlikte kullanılması doğru değildir” ifadelerini kullandı.