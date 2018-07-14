Sakin Şehir’de Ata Ekmeği ve Armola Şenliği

Şenlik, Ulamış Mahallesinde 21 Temmuz Cumartesi günü Saat 12.00’de başlayıp akşam saatlerine kadar devam edecek.

2011 yılında Tohum Takas Şenliğinde Gödence Mahallesinde bulunan topan karakılçık buğdayı, uzun uğraşlar sonrasında Can Yücel Tohum Merkezi’nde çoğaltılıp, köy değirmeninde de aynı geçmişteki gibi öğütülerek un haline getirildi. Yüzde yüz doğal olarak elde edilen unla, Turgut ve Ulamış mahallesindeki kadınlar taş fırında ekmek yapmaya başladı. Ata Ekmeği ismi verilen bu çok özel ekmek, büyük ilgi görüyor ve sabahın ilk saatlerinde tükeniyor. Seferihisar Belediyesi’ne ait online alışveriş sitelerinin de en çok satılan ürün Ata Ekmeği oldu. Armola Peyniri ise Seferihisar’ın en lezzetli yöresel peyniri arasına girdi.

Bu iki lezzet ise Ulamış Mahallesinde düzenlenecek şenlikle tanıtılacak. 21 Temmuz Cumartesi günü saat 12.00’de başlayıp akşam saatlerine kadar devam edecek şenlikte, çeşitli ikramlarda sunulacak. Ayrıca şenliğe katılanların da, bu lezzetlerle birlikte yine Seferihisar’ın yöresel lezzetlerinden satın alabileceği belirtilirken, programda, ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu da sahne alacak.

"Armola Peyniri ise Seferihisar’ın muhteşem bir lezzeti"

Şenliğe büyük ilgi beklediklerini belirten Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, karakılçık buğdayıyla ilgili yaptıkları ’Alım Garantili Buğday’ projesiyle kaybolmak üzere olan tohumu tüm köye yaydıklarını ve köylülere yeni bir istihdam oluşturduklarını belirtti. Başkan Soyer, "2011 yılında Tohum Takas Şenlikleriyle başlattığımız, yerel tohumu yaşatma mücadelemizin sonuçlarını alıyor olmak ve tüm Türkiye’ye yayıldığını görmek, geleceğe dair umudumuzu kat kat artıyor. Topan Karakılçık Buğdayı da köy köy yerel tohum ararken Gödence Köyü’nde yaşlı bir amcanın sandığından bulduğumuz son tohum; artık neslinin tükendiği düşünülüyordu. Uzun zaman uğraştık ve Can Yücel Tohum Merkezi’nde çoğaltmayı başardık. Ardından, aynı atalarımızın teknikleriyle ekmek ürettik ve Ata Ekmeği ismini verdik. Daha sonra köydeki çiftçilerimize bu tohumları ücretsiz dağıttık. Hasat zamanı geldiğinde ise devletin açıkladığı taban fiyatın iki katına satın alıyor ve ekmek üretiyoruz. Armola Peyniri ise Seferihisar’ın muhteşem bir lezzeti. Tüm vatandaşlarımızı yoğun ilgi gören ve piyasaya çıkar çıkmaz tükenen muhteşem lezzetleriyle buluşmaya davet ediyorum. Ulamış Köylülerimizi seferber olmuş durumda ve herkese yetecek kadar ekmeği üretecek. Bu keyifli günde hep beraber olalım” dedi.