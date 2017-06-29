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29 Haziran 2017 17:38

Serdar Dayat, İsveç takımına transfer oldu

Bir dönem Denizlispor’da da teknik direktörlük yapan Serdar Dayat, İsveç 3.

Serdar Dayat, İsveç takımına transfer oldu

29 Haziran 2017 17:38

Lig takımlarından 1614 Kristianstads takımının futbol direktörü oldu.


Nisan ayında Kristianstads’ın çeyrek final karşılaşmasını izlemek için gittiği İsveç’te Başkan Lars Ackerman ile tanışma fırsatı yakalayan Serdar Dayat, geçtiğimiz günlerde takımın futbol direktörlüğü görevine getirildi.


Kristianstads takımının futbol direktörlüğü görevinde bulunacağını belirten Serdar Dayat, “İsveç’in 150 bin kişilik bir kentinde futbolu en üst seviyelere çıkarma hedefiyle yola çıktık. Takımımız şu an İsveç 3. Ligi’nde 11. sırada bulunuyor. Ancak kısa sürede toparlanacağımıza inanıyorum. Başkan Ackerman 3 yıl içerisinde 1. Lig’e çıkmak istiyor. Biz de bunu başarmak için yola çıkıyoruz” dedi.


Hedefleri olan bir kulüp yapısı içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunun altını çizen Dayat, “2018 Mart tarihinde yeni stadımız hizmete açılacak. Salon sporlarının ardından futbola yatırım yapılan bir şehir. Biz de bu şehri en iyi yerlere getireceğiz. Gelecek sezon yeni bir yapılanma yapacağız. Futbolun tek yetkilisi ben olacağım. A Takım ve altyapıyı belirli bir sistemi uygulayarak yola çıkıyoruz. 3 bin 500 kişilik Almanya’nın Hoffenheim köyünden bir Bundesliga devi oluşturuldu. Biz de bunu İsveç’te başarmak için çok çalışacağız” diye konuştu.




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