SGK İzmir İl Müdürlüğü iftar sofrasında bir araya geldi

SGK İzmir İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun talimatı ile ilk kez SGK İzmir İl Müdürlüğü’nde iftar verdi. Düzenlenen iftara, şehit aileleri, gazi aileleri, emekliler, iş kazası geçiren işçiler ve yabancı öğrenciler katıldı. Ramazan ayının ikinci gününde düzenlenen iftar sofrasında gönüller bir olurken, iftar yemeğinin ardından SGK İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal açıklamalarda bulundu. Gülcemal, ’’Mübarek Ramazan ayı gelmesi nedeniyle, ikinci gününde Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide Sarıeroğlu’nun talimatları ile bugün Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hizmet ettiği emekli, sigortalı, iş kazası geçiren, bizden yardım alan bütün kesimlerimizi iftar masasında bir araya getirdik. Bugün burada görmüş olduğunuz gibi, arka tarafımda şehit ailelerimiz var, gazilerimiz var, gazilerimizin aileleri var, bununla birlikte emeklilerimizi ve askeri ücretle çalışan işçilerimizi çağırdık. Bütün hizmet ettiğimiz kesimi bir iftar masasında buluşturduk. Böyle bir organizasyon ilk defa oluyor. Bütün kesimlerimize yönelik aslında biz her sene iftar sofralarında bulunuyoruz. Ancak bu sene ilk defa hizmet ettiğimiz bütün kesimleri iftar masasında buluşturmuş olduk’’ dedi.

İftar sofrasına katılan yabancı öğrenciler arasında yer alan Abddulah Vere, ’’Şu anda Katip Çelebi Üniversitesinde okuyorum, aslen Varnalıyım ve bir süredir Türkiye’de yaşıyorum burada okuyorum. Bu anlamlı gece hakkında şunu söylemek isterim ki yani Türkiye’de olduğum için ve böyle insanlarla, özellikle de şehit aileleri ile bir araya geldiğim için, daha önce Türkiye’de görmüştüm ama mükemmel bir şey, insanlar bir araya geliyor. Yani bir araya gelmek çok güzel bir şey bir arada yemek yemek güzel bir şey olduğunu ancak ben Türkiye’de gördüm. Başka bir yerde de olabilirdi ama ben burada olduğum için bunu hissediyorum ve seviniyorum. Bu etkinlik için emeği geçenlerden Allah onlardan razı olsun, biz burada olduğumuz müddetçe gurur duyuyoruz. Allah bu milleti korusun, bu vatana sahip çıksın, bu milleti her daim muzaffer kılsın’’ şeklinde konuştu.

Öte yandan, Şehit ve gazi ailelerinin de bulunduğu iftar sofrasına katılan İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Yücel Alphan, Kudüs ve Filistin’de yaşanan olayların şehit ailelerini çok üzdüğünü belirterek, ’’Öncelikle herkesin Ramazanını kutlarım, tuttukları oruçlarının, yaptıkları ibadetlerin kabul olmasını dilerim. Tabi Ramazan ayının ikinci gününde, SGK İl Müdürümüz sayın Ekrem Gülcemal’in çok büyük bir teveccüh gösterip, biz şehit yakınlarına ilk iftarını burada vermiş olmasından dolayı derneğimiz ve şehit aileleri adına çok teşekkür ediyoruz. Tabi ki bu gibi günler çok anlamlı, çok maneviyatı yüksek günlerde, ülkemizde ve ülkemizin dışında yaşanan bu elim olaylar, özellikle Kudüs de yaşanan bu vahşet, İsrail’in ABD’nin Müslümanları kıyım yapması bir nevi soykırım yapması, biz şehit ailelerini çok çok derinden üzmektedir. Dolayısıyla inşallah buna bir son verirler, Müslümanlarla uğraşmaktan, İslamla uğraşmaktan vazgeçerler. Kendilerini bu tutumlarından dolayı şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.