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24 Mayıs 2018 17:00

Sinan Osmanoğlu yuvaya döndü

Altınordu, deneyimli defans oyuncusu Sinan Osmanoğlu ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Sinan Osmanoğlu yuvaya döndü

24 Mayıs 2018 17:00


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, kırmızı-lacivertli formayla 5 sezon boyunca 2 şampiyonluk yaşayan deneyimli defans oyuncusu Sinan Osmanoğlu ile anlaşma sağladı. Altınordu’ya 1 sezon aradan sonra dönmekten büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren deneyimli savunmacı Sinan Osmanoğlu, “Evime dönmüş gibiyim. Çok güzel yıllarım geçti. 2 şampiyonluk yaşadım. Tekrardan bu aile içinde olmaktan mutluyum. Çok fazla tanıdığım ve bildiğim beraber oynadığım arkadaşlarımız var. Eski arkadaşlarımla tekrardan forma giyeceğimiz için çok sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum” dedi.


Gazişehir Gaziantep FK ile çok verimli bir sezon geçirdiğinin altını çizen Osmanoğlu, “Play-off finali oynadık, ama ne yazık ki, Süper Lig’e çıkamadık. Yönetim, futbolcu arkadaşlarım, teknik heyet ve taraftarlara bana gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ediyorum. Benim için bu yıl ayrı bir tecrübe oldu” diye konuştu.


Altınordu ile yarım kalan işlerinin olduğunu da belirten deneyimli defans oyuncusu, “Bu sezon Altınordu ile şampiyon olmak istiyoruz. Benim oynadığım dönemde 2 kez play-off’un kapısından döndük. Bunu başarmak istiyoruz” ifadeslerini kullandı.


Takımda genç futbolcuların gelişimine tanık olduğunu belirten Osmanoğlu, “Erce Kardeşler ve Barış Alıcı gibi gençlerin başarılı olması bizleri her zaman gururlandırıyor ve mutlu oluyoruz. Sonuçta takım adına da fazla katkı sağlıyorlar. Tüm genç futbolcularımızın gelişimlerini devam ettirdikleri sürece daha iyi yerlere geleceklerine eminim. Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü bizim forma giydiğimiz dönemde çıktılar. Şu an çok güzel yerlerdeler. Recep Yemişci, Yusuf Acer ve Kerim Alıcı’nın da her zaman yanında olduk. Onların gelişimlerine katkı sağlarsak ne mutlu bize” dedi.


5 sezon Altınordu formasını giyen Sinan Osmanoğlu gibi bir oyuncu ile anlaşma sağladıkları için mutlu olduklarını belirten Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge ise, “Sinan gibi misyonumuzu bilen bir karakterli ağabeyin tekrar aramızda olması evlatlarımız açısından çok önemli. Sinan ile yıllar boyunca çok güzel anılarımız vardı. Aile yapısı ve futbolculuğuyla örnek olmaya devam edecektir” diye konuştu.




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