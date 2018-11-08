'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesi isminin hakkını verdi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında 6 bin 500 öğrenci sinemada film izledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kültür Turizm Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleşen proje kapsamında, 'Sinemaya gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesi hazırlandı. Proje kapsamında Kemalpaşa Belediyesi'nin desteğiyle 6 bin 500 öğrenci, 15 Temmuz Kültür Sarayı'nda açılan sinemada film izledi. Öğrenciler, ilk defa film izlemenin de keyfini yaşadı.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Kemalpaşa'da açılan sinema ile ilçenin büyük bir eksikliğini gidermiş olduklarını belirterek, "İlçemize kazandırmış olduğumuz 10 milyon TL'lik kültür, sanat ve spor merkezimizde açılan sinema salonu ile ilçemizin büyük bir eksiliğini giderdik. Bu projeden önce belediye olarak özellikle kırsal mahallelerimizde sinemaya gitmeyen çocuklarımız için çeşitli programlar düzenlemiştik. Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleşen proje ile de okullarımızdan yapılan müracaatlar sonucunda 6 bin 500 yavrumuzu sinemayla buluşturduk. Amacımız; sanat ve kültür ile genç yaşta öğrencilerimizi tanıştırmak ve bundan sonra onların devam ettirmelerini sağlamaktır" diye konuştu.