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15 Temmuz 2018 10:34

Sokak hayvanları için ‘yaz’ seferberliği

Yaz aylarında sahipsiz sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını hızlandıran Karşıyaka Belediyesi, hayvanseverlere 2 bin adet su ve mama kabı dağıttı.

Sokak hayvanları için ‘yaz’ seferberliği

15 Temmuz 2018 10:34

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Yazın sıcak günlerinde, herkes can dostlar için kapısının önüne su kabı koymalı” dedi.



Yaz aylarında su ve mama bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanlarına Karşıyaka Belediyesi’nden yardım eli uzandı. Can dostlara yönelik hizmetleri ile hayvanseverlerin takdirini kazanan Karşıyaka Belediyesi, duyarlı Karşıyakalılara 2 bin adet su ve mama kabı dağıttı. Çarşı içinde yapılan etkinliğe, gönüllü hayvanseverler ve vatandaşlar da katıldı.



Beslenme odakları 150’ye çıktı


Yaz boyunca dağıtımların süreceğini belirten belediye ekipleri, konu ile ilgili olarak vatandaşların duyarlı olmasını istedi. Ayrıca, parklardaki sabit beslenme odaklarının sayısını da 150’ye çıkaran Karşıyaka Belediyesi, ihtiyaç olan noktalara yeni odaklar yerleştirmeye devam ediyor.



Akpınar’dan çağrı


Yaz aylarında can dostları susuz ve mamasız bırakmamak için çalıştıklarını ifade eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Karşıyaka’da nefes alıp veren her canlı için var gücümüzle çalışıyoruz. Hayvan sevgisi hobi olarak görülmemelidir. Can dostlarımızı ‘karne hediyesi’ olarak alıp daha sonra sokağa bırakmak yapılacak en büyük kötülüktür. Yaz aylarında can dostlarımızın susuz kalmaması için herkes kapısının önüne bir kap koymalı” diye konuştu.




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