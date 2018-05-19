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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Gaatasaray: 0 (Maç Devam Ediyor)
19 Mayıs 2018 19:28
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Gaatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Göztepe, lider Galatasaray’ı konuk ediyor.
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19 Mayıs 2018 19:28
Mücadelede 25 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.
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