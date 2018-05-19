Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rodrigues direkt kaleyi düşündü ancak meşin yuvarlak direğin az farkla üstünden auta çıktı.
20. dakikada Ghilas’ın sağ kanattan yaptığı ortada Denayer’den seken topu önünde bulan Selçuk Şahin’in ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı sert vuruşta top Muslera’da kaldı.
36. dakikada Belhanda’nın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Gomis’in ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta Beto geçit vermedi.
41. dakikada Belhanda’nın kullandığı köşe vuruşunda yakın mesafeden kafayla kaleyi yoklayan Donk topu auta yolladı.
Stat: Bornova
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahaddin Duran xx, Mustafa Emre Eyisoy xx
Göztepe: Beto xx, Schwechlen xx, Wallace Reis xx, Kosanovic xx, Tayfur Bingöl xx, Selçuk Şahin xx, Rotman xx, Castro xx, Ghilas xx, Gouffran xx, Ba xx
Yedekler: Günay Güvenç, Scarione, Ngando, Traore, Hakan Sepil, Serkan Bakan, Doğanay Kılıç, Hakan Çinemre, Enes Durmuş, Ömer Şişmanoğlu
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Galatasaray: Muslera xx, Nagatomo xx, Serdar Aziz xx, Denayer xx, Linnes xx, Donk xx, Fernando xx, Belhanda xx, Rodrigues xx, Feghouli xx, Gomis xx
Yedekler: Eray İşçan, Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Ozan Kabak, Celil Yüksel
Teknik Direktör: Fatih Terim
Sarı kart: Tayfur Bingöl (Göztepe)