Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Öte yandan Göztepe’nin iki golcüsü Demba Ba ile Ghilas karşılaşmaya oruçlu çıktı. Ghilas 51. dakikada sakatlanarak oyunu terk ederken, Ba ise ikinci yarıda verilen su molasında orucunu açtı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
65. dakikada Gomis, Kosanaovic’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gomis fileleri havalandırdı. 0-1
81. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Demba Ba’nın vuruşunda top üstten auta gitti.
Stat: Bornova
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahaddin Duran xx, Mustafa Emre Eyisoy xx
Göztepe: Beto xx, Schwechlen xx, Wallace Reis xx, Kosanovic xx, Tayfur Bingöl xx, Selçuk Şahin xx, Rotman xx (Ngando dk. 69 x), Castro xx, Ghilas xx (Ömer Şişmanoğlu dk. 51 x), Gouffran xx, Ba xx (Enes Durmuş dk. 84 ?)
Yedekler: Günay Güvenç, Scarione, Traore, Hakan Sepil, Serkan Bakan, Doğanay Kılıç, Hakan Çinemre
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Galatasaray: Muslera xx, Nagatomo xx, Serdar Aziz xx, Denayer xx, Linnes xx, Donk xx, Fernando xx, Belhanda xx (Selçuk İnan dk. 85 ?), Rodrigues xx (Yasin Öztekin dk. 89 ?), Feghouli xx (Sinan Gümüş dk. 64 x), Gomis xxx
Yedekler: Eray İşçan, Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Eren Derdiyok, Ozan Kabak, Celil Yüksel
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gol: Gomis (dk. 65 pen.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Tayfur Bingöl (Göztepe), Rodrigues (Galatasaray)