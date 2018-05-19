Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Öte yandan Göztepe’nin iki golcüsü Demba Ba ile Ghilas karşılaşmaya oruçlu çıktı. Ghilas 51. dakikada sakatlanarak oyunu terk ederken, Ba ise ikinci yarıda verilen su molasında orucunu açtı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

65. dakikada Gomis, Kosanaovic’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gomis fileleri havalandırdı. 0-1

81. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Demba Ba’nın vuruşunda top üstten auta gitti.

Stat: Bornova

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahaddin Duran xx, Mustafa Emre Eyisoy xx

Göztepe: Beto xx, Schwechlen xx, Wallace Reis xx, Kosanovic xx, Tayfur Bingöl xx, Selçuk Şahin xx, Rotman xx (Ngando dk. 69 x), Castro xx, Ghilas xx (Ömer Şişmanoğlu dk. 51 x), Gouffran xx, Ba xx (Enes Durmuş dk. 84 ?)

Yedekler: Günay Güvenç, Scarione, Traore, Hakan Sepil, Serkan Bakan, Doğanay Kılıç, Hakan Çinemre

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Galatasaray: Muslera xx, Nagatomo xx, Serdar Aziz xx, Denayer xx, Linnes xx, Donk xx, Fernando xx, Belhanda xx (Selçuk İnan dk. 85 ?), Rodrigues xx (Yasin Öztekin dk. 89 ?), Feghouli xx (Sinan Gümüş dk. 64 x), Gomis xxx

Yedekler: Eray İşçan, Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Eren Derdiyok, Ozan Kabak, Celil Yüksel

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gol: Gomis (dk. 65 pen.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Tayfur Bingöl (Göztepe), Rodrigues (Galatasaray)