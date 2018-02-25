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25 Şubat 2018 18:07

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Demir Grup Sivaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Demir Grup Sivaspor: 0 (Maç sonucu)

25 Şubat 2018 18:07

haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı D.G. Sivasspor’u 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)


65. dakikada Ziya’nın kullandığı serbest vuruşta top Günay’da kaldı.


70. dakikada Halil’in pasında Andre Castro ceza sahası dışında topla buluştu, Castro’nun sert şutunu Tolgahan kornere çeldi.


72. dakikada Robinho’nun kullandığı serbest vuruşta top kaleci Günay’da kaldı.



Stat: Bornova


Hakemler: Mete Kalkava xx Ceyhun Sesigüzel xx Candaş Elbil xx


Göztepe: Günay Güvenç xx, Sabri Sarıoğlu xx, Kosanovic xx, Leo Schwechlen, Wallace Reis xx, Andre Castro xx, Andre Poko xx, Halil Akbunar xx( Scarione dk. 90 ?), Selçuk Şahin xx (Rajko Rotman dk. 68 xx), Gouffran xx (Tayfur Bingöl dk. 76 x) , Demba Ba xxx


Yedekler: Yavuz Aygün, , Ghilas, , Axel Thomas, Tanju Kayhan, Doğanay Kılıç, Kerem Keskin, Muhammed Durmuş


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar x, Ziya Erdal xx, Medjani xx, Dos Santos xx, Mattias xx, Ndinga xx, Henri Saivet xx (Emre Kılıç dk. 46 x), Hakan Arslan x, Bifouma xx (Arouna Kone dk. 70 x), Robinho xx, Zoro Cyriac x (Muhammet Demir dk. 86 ?)


Yedekler: Sergio Ramon, Ali Şaşal, , Mert Hakan Yandaş, , Hakan Bilgiç, Rybalka, Paul Papp, , Serkan Sarıkaya


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Gol: Demba Ba (dk. 35)


Sarı kartlar: Ziya Erdal (Sivasspor), Andre Castro, Gouffran, Poko, Tayfur Bingöl, Scarione




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