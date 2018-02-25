Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Demir Grup Sivaspor: 0 (Maç sonucu)

haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı D.G. Sivasspor’u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
65. dakikada Ziya’nın kullandığı serbest vuruşta top Günay’da kaldı.
70. dakikada Halil’in pasında Andre Castro ceza sahası dışında topla buluştu, Castro’nun sert şutunu Tolgahan kornere çeldi.
72. dakikada Robinho’nun kullandığı serbest vuruşta top kaleci Günay’da kaldı.
Stat: Bornova
Hakemler: Mete Kalkava xx Ceyhun Sesigüzel xx Candaş Elbil xx
Göztepe: Günay Güvenç xx, Sabri Sarıoğlu xx, Kosanovic xx, Leo Schwechlen, Wallace Reis xx, Andre Castro xx, Andre Poko xx, Halil Akbunar xx( Scarione dk. 90 ?), Selçuk Şahin xx (Rajko Rotman dk. 68 xx), Gouffran xx (Tayfur Bingöl dk. 76 x) , Demba Ba xxx
Yedekler: Yavuz Aygün, , Ghilas, , Axel Thomas, Tanju Kayhan, Doğanay Kılıç, Kerem Keskin, Muhammed Durmuş
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar x, Ziya Erdal xx, Medjani xx, Dos Santos xx, Mattias xx, Ndinga xx, Henri Saivet xx (Emre Kılıç dk. 46 x), Hakan Arslan x, Bifouma xx (Arouna Kone dk. 70 x), Robinho xx, Zoro Cyriac x (Muhammet Demir dk. 86 ?)
Yedekler: Sergio Ramon, Ali Şaşal, , Mert Hakan Yandaş, , Hakan Bilgiç, Rybalka, Paul Papp, , Serkan Sarıkaya
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Gol: Demba Ba (dk. 35)
Sarı kartlar: Ziya Erdal (Sivasspor), Andre Castro, Gouffran, Poko, Tayfur Bingöl, Scarione