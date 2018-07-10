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10 Temmuz 2018 12:21

Sunay Akın Aliağa’da sahne alacak

Ünlü yazar ve şair Sunay Akın, ‘Sunay Akın ile Görçek’ isimli yeni gösterisiyle İzmir’in Aliağa ilçesinde sahne alacak.

Sunay Akın Aliağa’da sahne alacak

10 Temmuz 2018 12:21


Aliağa Belediyesi’nin yaz ayı kültür sanat faaliyetleri kapsamında hazırlanan ‘Tiyatro Günleri’, Sunay Akın’ın tarihin izlerini taşıyan bilgi ve nostalji dolu oyunu ‘Sunay Akın ile Görçek’ ile start alacak. 13 Temmuz Cuma günü Aliağa Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek olan gösteri saat 21.15’te başlayacak. Gösteride kağıt gemilerden emekli olmuş kaptanın seyir defterinin yepyeni sayfaları açılırken, bir arada yaşama duygusuyla birlikte bilginin en büyük güç olduğu anlatılıyor. Sunay Akın’ın iki bin kitaplık arşivinden ilham alarak bilgi ve yaşanmışlıkla donattığı oyununu ise ücretsiz olarak izlenebilecek. Sanatseverler oyun davetiyelerini de, Aliağa Belediyesi Hizmet Binası’nda bulunan hilal masadan temin edebilecek.


Tiyatro Günleri ‘Sunay Akın ile Görçek’ gösterimi ile sınırlı kalmayacak. Yaz ayı boyunca her Cuma 21.15’ten itibaren birbirinden değerli tiyatro oyunları Açıkhava Tiyatrosu’nda gösterime sunulacak. 20 Temmuz Cuma günü Kubilay Zerener’in yönettiği; Cem Özer, Betül Şahin, Fulden Akyürek, Soydan Soydaş, Ateş Fatih Uçan, Fırat Çöloğlu ve Doğan Bekdoğdu’nun rol aldığı iki perdelik komedi oyunu ’Ömürsün Doktor’ sahne sanatseverlerin karşısına çıkacak. 27 Temmuz Cuma günü ise Savaş Özdural’ın yazıp yönettiği; Saba Tümer, Yosi Mizrahi, Aysun Metiner, Fatih Gülnar, Pelin Turancı ve Savaş Özdural’ın oynadığı “Kadın Aklı Erkek Aklı” isimli oyun Aliağalılarla buluşacak.




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